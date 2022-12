NEW YORK, 2 décembre 2022 /CNW/ - Ariana Grande, lauréate du prix Grammy®, vous invite à découvrir sa nouvelle collection de parfums, MOD, une première pour le portefeuille Ariana Grande Fragrance. Avec ses deux nouveaux parfums luxueux, la collection a été lancée exclusivement sur Ulta.com aujourd'hui et sera disponible dans les magasins Ulta Beauty partout au pays à partir du 11 décembre.

Inspirée par la modernité, la liberté d'expression et l'individualité, MOD tire son nom de la sous-culture londonienne des années 1960. Les nouveaux parfums, MOD Vanilla et MOD Blush, évoquent une expérience sensorielle ravivant l'énergie audacieuse et moderne de l'époque.

« Je suis pleine d'anticipation à l'idée de lancer ma première paire de parfums avec MOD Vanilla et MOD Blush, dit Ariana Grande. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce produit il y a plus d'un an, je suis tombée amoureuse de ces deux parfums et du processus créatif découlant de la collaboration entre Stefan et moi. Je voulais vraiment faire quelque chose de différent et excitant pour mes admirateurs en lançant deux nouveaux parfums en même temps et j'espère vraiment qu'ils les aimeront autant que moi et mon équipe. Nous avons passé en revue de très nombreuses bouteilles d'essai ici!!! MOD Vanilla et MOD Blush sont rapidement devenus deux de mes produits préférés de notre belle famille de parfums et j'ai bien hâte que vous puissiez juger vous-même de leur qualité! »

« La collection MOD marque une évolution passionnante pour le portefeuille de parfums Ariana Grande, explique Noreen Dodge, directrice du marketing de LUXE Brands. « La façon dont nous avons créé les parfums représente ce que je considère être l'avenir des parfums. Ils allient la simplicité et le luxe ancrés dans la nature. Le design, la campagne et les fragrances portent une touche de modernité que les admirateurs peuvent apprécier. »

LES PARFUMS

MOD Vanilla :

Expressif et à la fois profondément personnel, MOD Vanilla présente d'emblée un mélange inattendu de prunes noires et de musc crémeux, ainsi qu'une touche délicate de freesia rose. Son pouvoir d'attraction se fait immédiatement sentir, et crée une dépendance.

La touche gourmand est rehaussée à un niveau vraiment poussé grâce à l'huile d'iris, et à la décadente praline blanche.

L'absolue de vanille, le beurre de cacao revalorisé et la note de papyrus en arrière-plan introduisent une autre couche de complexité magnifique qui conserve son attrait et sa signature inoubliables.

MOD Blush :

Une riche combinaison de bergamote italienne, de fruit de la passion et de framboises noires qui entre en contraste avec les notes de poivre rose, créant ainsi une introduction attrayante.

Le cœur intrigant est formé d'un luxueux mélange de fraîches pétales de rose et de magnolia rehaussé d'une touche de poire, entraînant des palpitations époustouflantes sur la peau.

Un doux et sensuel duvet d'Ambrox, de boisé et de musc laisse une impression durable.

L'EMBALLAGE

Le design de la bouteille MOD est une référence moderne à l'éthos de la mode postmoderniste. Un objet audacieux et captivant conçu de façon sculpturale, faite de forme et de lumière. Des courbes subtiles créent cette forme caractéristique MOD arrondie, aux faces distinctes l'une de l'autre. Un blanc et un rose avec une fenêtre givrée captant l'essence des deux fragrances MOD, MOD Blush et MOD Vanilla.

Le design saisissant de la boîte reprend des portraits géométriques d'Ariana en cascade, utilise des couleurs modernes et recourt à des applications graphiques pour créer une expérience d'emballage sensorielle et audacieuse. Avec ses 2 parfums et ses multiples couleurs, chaque face dévoile une nouvelle aventure…

LES PRIX

Eau de parfum en vaporisateur, 3,4 FL OZ/100 mL 68,00 $

Eau de parfum en vaporisateur, 1,0 FL OZ/30 mL 48,00 $

Tous les prix sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains.

La marque sera déployée à l'échelle mondiale auprès d'autres détaillants de prestige, notamment :

Canada : Shoppers Drug Mart/Pharmaprix

Europe : Douglas

Royaume-Uni : Boots, Superdrug, The Perfume Shop et The Fragrance Shop

Australie : My Chemist

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Ariana Grande, lauréate d'un prix Grammy, artiste multiplatine et grande vedette internationale, est la première à occuper les trois premières places du palmarès Billboard Hot 100 depuis The Beatles en 1964 avec « 7 Rings », « Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored » et « Thank U, Next ». En 2020, elle est devenue la première et la seule artiste à avoir cinq simples au premier rang de l'histoire des classements musicaux. En 2021, elle entre dans l'histoire en tant que première artiste à détenir simultanément trois des 10 premières places du palmarès Billboard Pop Airplay et du classement des 40 meilleures chansons de Mediabase avec « Positions », « 34+35 » et « pov ». À l'âge de 29 ans seulement, elle a livré six albums platine dépassant les 98 milliards d'écoutes à l'échelle mondiale - c'est l'artiste féminine la plus écoutée au cours de la dernière décennie sur Spotify - tout en devenant rapidement l'une des plus grandes vedettes pop de notre génération avec sa voix puissante et sa présence inégalée sur scène et avec ses admirateurs. En 2022, Ariana Grande est devenue la première artiste à détenir quatre albums comptant plus de 4 milliards d'écoutes chacun sur Spotify. En 2019, l'artiste s'est lancée dans le Sweetener World Tour et a présenté plus de 100 spectacles tout au long de l'année, y compris parmi les vedettes principales à Lollapalooza et Coachella, où elle était la plus jeune vedette principale de l'histoire du festival. En 2021, Ariana Grande s'est jointe à THE VOICE de NBC en tant qu'entraîneuse et elle était également en vedette aux côtés de Leonardo DiCaprio et de Jennifer Lawrence dans le film en nomination aux Oscars DON'T LOOK UP, pour Netflix. Elle commencera ensuite la production de l'adaptation cinématographique de Jon M. Chu de WICKED, incarnant le personnage de Glinda, et accompagnée de Cynthia Erivo en tant qu'Elphaba.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une entreprise mondiale de beauté prestigieuse qui se consacre au développement de marques de beauté de calibre mondial qui inspirent les consommateurs du monde entier. L'approche innovante de l'entreprise en matière de conception, de marketing et de création de marques avec une éthique numérique lui a valu de nombreux prix dans le monde entier. En 2019, LUXE Brands a reçu le prix de parfum de l'année grâce au parfum Cloud d'Ariana Grande. Le portefeuille complet comprend Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice de Cosmopolitan et un partenariat de licence avec General Motors sur la marque Hummer.

Personne-ressource pour les médias d'Ariana Grande Fragrance :

The Lede Company

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959149/LUXE_Brands___Artist_Ariana_Grande_Debuts_First_Fragrance_Duo_with_MOD.jpg

SOURCE LUXE Brands