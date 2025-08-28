PARIS, 28 août 2025 /CNW/ -- Le prix Paris DNA Design Awards 2025 a récemment annoncé la liste des lauréats. Le vélo électrique Santa Monica, un modèle de vélo électrique de AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD., une entreprise de premier plan dans le domaine des deux-roues électriques, a reçu une mention honorable.

Le Prix DNA Paris Design attire à chaque édition une multitude de conceptions innovantes et créatives du monde entier. En tant que représentant primé dans le domaine des vélos électriques, AIMA montre la mise à niveau complète de ce segment de marché émergent avec son modèle Santa Monica.

Paris DNA Design Award Santa Monica

Poussés par la demande croissante en matière de mobilité durable et par l'innovation technologique continue, les vélos électriques sont devenus une alternative incontournable aux transports à moteur pour les trajets courts, grâce à leurs caractéristiques écologiques et flexibles. Aux États-Unis, ils évoluent progressivement pour passer du statut d'outils de transport à celui de partenaires multifonctionnels.

Le modèle Santa Monica s'inspire du style de vie de la côte ouest américaine et de symboles culturels locaux tels que la Route 66. Il présente un équilibre parfait entre des performances de premier ordre et une apparence épurée. De plus, le Santa Monica est équipé d'un moteur urbain 750 W à la fois puissant et léger, spécialement développé pour les vélos électriques AIMA par Bafang Motor. Cette amélioration répond pleinement aux besoins quotidiens en matière de trajets domicile-travail, de balades et de loisirs.

Le fait que l'AIMA Santa Monica ait remporté la MENTION HONORABLE aux Prix Paris DNA Design 2025 démontre pleinement l'engagement ferme d'AIMA Technology en tant que fournisseur de solutions de mobilité électrique haut de gamme aux consommateurs du monde entier et de promotion de nouvelles normes en matière de déplacements durables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2758145/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2758144/2.jpg

SOURCE AIMA Technology

PERSONNE-RESSOURCE : Xinyi Tang, [email protected]