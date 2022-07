RICHMOND HILL, ON, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Launch Music, distributeur canadien d'instruments de musique d'Orange, d'EBS, de Laney, de Sheeran by Lowden et de Toca, entre autres, est fier d'annoncer la nomination de Michael Gregory au poste de vice-président. M. Gregory se joint à Launch Music avec plus de 25 ans d'expérience au sein de l'industrie de l'audio professionnel, des instruments de musique et de l'éclairage.

« Launch Music est ravi d'annoncer l'arrivée de Michael Gregory au sein de l'équipe à titre de vice-président. Michael apporte au groupe Launch Music ses nombreuses années d'expérience dans le domaine de la distribution, de l'image de marque, de la logistique et de la vente. Nous avons hâte de voir ce que Michael accomplira avec le portefeuille de marques haut de gamme et grandissant de Launch Music », a déclaré Mark Hebert, président et chef de la direction de Cosmo Music.

Michael Gregory a occupé le poste de directeur des ventes chez SFM. Il a joué un rôle majeur dans la refonte et la transformation de SFM qui est passé de distributeur traditionnel axé principalement sur la vente au détail à un modèle d'entreprise à canaux multiples. Grâce à son engagement dans ce rôle, il a aidé SFM à se démarquer en tant qu'entreprise de distribution et de services à la fois complète et efficace. En améliorant l'engagement des clients, en transformant les stratégies de mise sur le marché et en s'assurant que le personnel était en mesure de bien faire son travail, M. Gregory a permis à l'entreprise de faire croître ses revenus de façon remarquable pendant plus d'une décennie.

Avant d'occuper le poste de directeur chez SFM, il a travaillé en tant que représentant commercial et a supervisé les marchés de l'Ontario pour LOUD Technologies et Behringer. C'est là qu'il a appris à naviguer sur des marchés évoluant rapidement et à connaître du succès tout en mettant l'accent sur le client. Avant de se joindre à Behringer, il a travaillé pendant huit ans en tant que recruteur accompli pour de nombreuses entreprises du secteur des semi-conducteurs comme Analog Devices, AMD, Cirrus Logic. Cette expérience lui a permis d'aiguiser sa perspicacité et ses compétences en communication et de développer sa capacité à accepter et adopter le changement.

« Je suis vraiment ravi de mon nouveau poste chez Launch Music et de me joindre à une entreprise relativement jeune et dirigée par une équipe avant-gardiste qui a transformé l'expérience de vente au détail d'instruments de musique. Dès nos premières discussions, il est apparu évident que nos visions concernant l'état actuel et futur de la distribution sont alignées. Chez SFM, j'ai vécu à la croisée de plusieurs mondes : l'audio professionnel, les instruments de musique, l'éclairage, la mise en scène et la projection. Ainsi, j'ai dirigé un groupe très diversifié de talents dans différents services. Cette expérience me sera très utile dans mon nouveau rôle », a déclaré Michael Gregory, vice-président, Launch Music.

À propos de Launch Music

Launch Music est une entreprise de logistique, de distribution et de marketing qui travaille avec les revendeurs canadiens et les marques mondiales d'instruments de musique grâce à une gamme complète de services liés à l'industrie de la musique. Elle est située sur le campus actuel de Cosmo Music à Richmond Hill, au cœur de la région du Grand Toronto. Pour en savoir plus, visitez le site Web https://launchmusic.ca/

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Daniel Ellison, 289 809-6086, 1 833 215-3207, [email protected]