LAUNCH MUSIC DISTRIBUE MAINTENANT LES PIANOS YOUNG CHANG, ALBERT WEBER ET WEBER AU CANADA

RICHMOND HILL, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - Launch Music est fière d'annoncer un nouveau partenariat de distribution avec Young Chang, Albert Weber et Weber pour servir le marché canadien. Launch Music - une entreprise de logistique, de distribution et de marketing au service des marchands d'instruments de musique canadiens et des marques mondiales d'instruments de musique - est fière de vendre maintenant les pianos Young Chang, Albert Weber et Weber.

« Nous sommes ravis de représenter les produits Young Chang, Albert Weber et Weber sur le marché canadien. Ces marques s'harmonisent très bien avec notre philosophie de représentation des produits de grande qualité qui offrent une valeur fantastique au consommateur. Il s'agit d'une gamme très polyvalente de produits qui comprend un vaste éventail de pianos - du piano droit au piano à queue - destiné à une multitude de clients, que vous soyez musicien débutant ou professionnel », a expliqué Michael Gregory, vice-président, Launch Music.

Young Chang croit au mieux-être par l'inspiration de la musique et mise sans cesse sur l'amélioration et l'innovation. Fondée en 1956, la société est née lorsqu'une importante famille coréenne possédant une vaste expérience de l'industrie du piano a relevé le défi de construire un piano de grande qualité. Elle est devenue l'un des principaux fabricants de pianos au monde tout en conservant la plus grande part de marché en Corée. Elle est notamment le fournisseur officiel de pianos à des cercles musicaux de renommée mondiale, dont le Conservatoire d'État de Saint-Pétersbourg en Russie, le Chœur des garçons de Vienne en Autriche et le Lincoln Center for the Performing Arts aux États-Unis.

Les marchands de pianos canadiens peuvent maintenant profiter d'une source canadienne pour les pianos Young Chang, Albert Weber et Weber. Cela signifie que les clients canadiens qui cherchent à acheter un instrument de grande qualité ne se heurteront plus aux problèmes et aux coûts liés à l'importation en provenance des États-Unis. Ces gammes de produits offriront aux clients un plus large éventail de possibilités et des normes de qualité élevées à des prix concurrentiels par rapport à d'autres marques de piano de haute qualité. Les premiers pianos Young Chang devraient arriver chez Lauch Music à la mi-mai 2023.

Communiquez avec Launch Music pour devenir un détaillant Young Chang, Albert Weber et Weber.

