RICHMOND HILL, ON, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Launch Music est fière d'annoncer un nouveau partenariat de distribution avec SKB Corporation (SKB). Launch Music, une entreprise de logistique, de distribution et de marketing au service des concessionnaires d'instruments de musique canadiens et des marques mondiales des instruments de musique, distribue désormais la gamme complète d'applications musicales et proaudio de SKB au Canada.

SKB est reconnu mondialement comme un chef de file de l'industrie dans la conception et la fabrication de qualité de caisses de transport en polymère moulé. Depuis plus de 40 ans, SKB apporte des solutions innovantes avec des caisses moulées sous vide, par rotation ou par injection, qui sont conçues pour protéger l'équipement utilisé par des centaines d'entreprises impliquées dans diverses industries, y compris, mais sans s'y limiter, la musique et le proaudio. Avec les produits et les services SKB professionnels, dévoués et fiables, les consommateurs peuvent s'attendre au meilleur. La plupart de leurs produits sont garantis à vie, ce qui montre que la marque est confiante en la qualité de leur fabrication. L'intégration de SKB dans la famille Launch Music offre une excellente protection pour les produits de l'industrie canadienne de la musique et d'ailleurs.

Jean-Philippe (J.P.) Lambert, vice-président, Distribution, Launch Music, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer à SKB, qui a prouvé au fil des décennies qu'un produit de haute qualité est très apprécié. Depuis 1977, ils demeurent le chef de file de leur industrie en s'adaptant aux besoins des consommateurs, en élargissant leur offre de produits et en réinvestissant dans les technologies de pointe. »

Mark Hebert, chef de la direction, Cosmo Music (société mère de Launch Music), ajoute : « Nous sommes extrêmement heureux que la marque SKB se joigne à la famille Launch Music. SKB a une longue histoire de fabrication de certaines des meilleures caisses de la planète dans leur usine de fabrication avancée aux États-Unis. Nous sommes fiers d'avoir eu l'occasion d'offrir davantage de ces produits extraordinaires aux consommateurs canadiens. »

Grâce à ce partenariat, les concessionnaires canadiens bénéficieront d'un soutien diligent et constant de Launch Music avec des stocks réguliers et informés et des livraisons, en plus de politiques de tarification et d'expédition claires à l'échelle du Canada. SKB et Launch Music se sont engagés à offrir la meilleure protection pour tous les instruments et les appareils électroniques grand public dans votre magasin, votre studio, sur la route et chez vous.

« SKB et Launch Music sont deux entreprises familiales avec des années d'expérience dans l'industrie des instruments de musique. Nous sommes tous deux déterminés à travailler ensemble pour offrir aux concessionnaires canadiens ce même excellent service à la clientèle ainsi que les meilleures caisses de protection de l'industrie. Nous avons hâte de conclure notre nouveau partenariat avec Launch Music! » a déclaré Will Steven, vice-président, Ventes et marketing, SKB Cases.

Pour en savoir plus sur SKB, consultez le site : www.skbcases.com

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Jean-Philippe (J.P.) Lambert, 289 809-6086, 1 833 215-3207, [email protected]