RICHMOND HILL, ON, le 22 août 2023 /CNW/ - Launch Music a le plaisir d'annoncer un tout nouveau partenariat de distribution avec The Höfner Company. Avec les nouveaux instruments ajoutés au catalogue, Launch Music - une société de logistique, de distribution et de marketing au service des revendeurs d'instruments de musique (IM) canadiens et des marques d'IM mondiales - est prête à offrir de la valeur aux clients d'une manière plus percutante. Aujourd'hui, The Höfner Company se concentre sur la gamme Green Line, des instruments qui utilisent des bois indigènes et des finitions respectueuses de l'environnement. Malgré les nombreux changements survenus au cours des 130 dernières années, l'entreprise reste une entreprise familiale, avec des valeurs fortes pour les clients, la qualité et le personnel.

"Nous sommes très heureux d'ajouter ces instruments emblématiques et uniques à notre catalogue. Hofner a toujours été reconnu pour la qualité de son travail et sa sonorité unique, et c'est quelque chose qui s'accorde parfaitement avec Launch Music", déclare Michael Gregory, vice-président de Launch Music.

Fondée en 1887 par Karl Höfner, la société Höfner est le fruit d'une longue histoire. Höfner a vendu ses premiers violons en 1887 après avoir été l'apprenti d'Anton Schaller. 135 ans plus tard, la magie qui rendait ces instruments spéciaux est toujours présente. L'entreprise s'est développée grâce à plus d'un siècle d'expérience dans la fabrication d'instruments à cordes. Malgré les hauts et les bas, elle s'efforce de rester à l'écoute du temps et de continuer à fabriquer des instruments innovants et merveilleux, toujours avec l'amour du détail et le souci de la santé de notre planète. Höfner se réjouit d'un avenir radieux en continuant à réagir comme elle l'a toujours fait au marché mondial des instruments à cordes.

Les revendeurs canadiens d'instruments à cordes peuvent désormais accéder à une source canadienne pour les instruments emblématiques de The Höfner Company. Dans l'ensemble, les conceptions uniques de Hofner, sa qualité de fabrication et sa sonorité distinctive ont contribué à faire de la marque une icône dans le monde des instruments de musique, en particulier pour les guitaristes et les bassistes à la recherche d'une expérience de jeu vintage et exceptionnelle. Les revendeurs bénéficieront d'une source canadienne directe pour les produits afin d'améliorer les délais de livraison des commandes et la mise en œuvre des prix canadiens.

Contactez Launch Music pour devenir l'un des revendeurs de la société Höfner.

Pour en savoir plus sur la société Höfner, consultez le site :

https://www.hofner.com/en/

À propos de Launch Music :

Launch Music est une entreprise de logistique, de distribution et de marketing qui offre aux revendeurs d'instruments de musique canadiens et aux marques internationales d'instruments de musique une gamme complète de services liés à l'industrie de la musique. Elle est située sur le campus actuel de Cosmo Music à Richmond Hill, au cœur de la région du Grand Toronto. Pour en savoir plus, consultez le site https://launchmusic.ca/

SOURCE Launch Music

Renseignements: Daniel Ellison, 289-809-6086, 1-833-215-3207, [email protected]