Lassonde lance un jus Oasis en format individuel assorti d'une paille en carton, une première en Amérique du Nord

À compter d'aujourd'hui, les consommateurs peuvent tester la nouvelle paille de carton offerte sur les contenants de 200 mL de jus de pomme à 100 % de la marque Oasis. Cette 1 re édition est offerte en quantité limitée et est mise en vente en exclusivité dans quatorze épiceries IGA et dix restaurants St-Hubert au Québec (la liste des points de vente est inscrite à la fin de ce communiqué).

« Au cours des derniers mois, nous nous sommes engagés à trouver des solutions durables pour rendre nos contenants plus écoresponsables. Cette initiative constitue un premier pas dans cette direction. Lassonde devient ainsi le premier manufacturier de jus nord-américain à tester la paille de carton pour ce type de contenant, une innovation en matière d'emballage alimentaire », affirme M. Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation d'Industries Lassonde inc.

« Notre chaîne de restaurants est heureuse de participer à ce test qui s'inscrit dans notre positionnement environnemental. En effet, St-Hubert est conscientisé depuis longtemps à l'importance de procédés écoresponsables, des initiatives qui, nous l'espérons, donneront envie à l'industrie d'emboiter le pas. Parmi ces pratiques vertes, mentionnons nos boîtes de livraisons et emballages recyclables et compostables, l'implantation de collecte de matières résiduelles dans près de 90 % de nos établissements et notre flotte de voitures de livraison électriques. C'est un honneur pour St-Hubert d'introduire les contenants de jus Oasis munis de la nouvelle paille de carton, qui feront certainement forte impression auprès de nos clients dans les 10 restaurants St-Hubert où ils seront offerts. Il s'agit d'ailleurs de la suite logique des choses ; nous avons retiré les pailles de plastique de tous nos restaurants en août 2018 », soutient Richard Scofield, président des Rôtisseries St-Hubert.

« Nos quatorze supermarchés IGA participants du Québec sont fiers d'être les premiers à collaborer à ce test de marché, une initiative avant-gardiste. Pouvoir offrir à nos consommateurs un nouveau produit qui aura un impact favorable pour notre planète, cadre parfaitement avec notre vision du développement durable. Chez IGA, nous avons mis de l'avant plusieurs initiatives porteuses pour l'environnement, notre collaboration avec Lassonde dans ce projet nous permet de continuer à poser des gestes concrets pour faire une différence pour nos générations futures », affirme Luc L'Archevêque, vice-président principal mise en marché & directeur général Québec.

Vers une solution durable

Pour ce projet, Lassonde a travaillé de concert avec Tetra Pak, un leader mondial en solutions de traitement et de conditionnement de produits alimentaires et la première entreprise d'emballage à officialiser la production d'une paille de carton en Europe à l'été 2019 pour les contenants multicouches de longue conservation (aseptiques) en format 200 mL.

La paille de carton fabriquée entièrement à partir de papier certifié FSC est recyclable, tout comme le contenant constitué en majorité de papier. La paille de carton et le contenant sont conformes aux plus hauts standards de qualité en vigueur.

Lassonde croit à l'importance de favoriser l'économie circulaire et souhaite franchir une première étape dans cette direction. Cette initiative s'inscrit ainsi dans la vision de développement durable de l'entreprise qui, d'ici 2025, souhaite trouver des solutions pour remplacer les pailles en plastique; introduire 20 % de contenu recyclé post-consommation dans ses emballages; et introduire des emballages 100 % recyclables pour tous ses produits, et ce, tout en œuvrant de concert avec les gouvernements, l'industrie et les associations afin de promouvoir le tri efficace et la collecte de matières recyclables.

Parmi les autres initiatives environnementales de Lassonde, des efforts soutenus ont été réalisés au cours des dernières années afin de réduire le poids de ses emballages et diminuer la quantité d'eau utilisée dans ses procédés de refroidissement et d'assainissement.

Les consommateurs souhaitant donner leur opinion sur la paille en carton sont invités à le faire par l'entremise d'un sondage en ligne à l'adresse www.oasis.ca/paille.

Liste des restaurants St-Hubert participants

Express St-Hubert , 6355, rue St-Hubert , Montréal

, 6355, rue , Montréal Express Viau, 7190, rue Michelet, Montréal

Express Verdun , 4120, boul. Lasalle , Montréal

, 4120, boul. , Montréal Express Roland-Therrien, 1901, boul. Roland-Therrien, Longueuil

Express Ste-Rose , 326, boul. Curé- Labelle , Laval

, 326, boul. Curé- , Express Vimont , 2133-B, boul. Des Laurentides, Laval

, 2133-B, boul. Des Laurentides, St-Martin , 3325, boul. St-Martin Ouest, Laval

, 3325, boul. St-Martin Ouest, Express Boisbriand , 2262, boul. Du Faubourg, Boisbriand

, 2262, boul. Du Faubourg, St-Jérôme, 270, rue De Martigny Ouest, St-Jérôme

Express Saint-Lin-Laurentides , 700, St-Isidore , Saint-Lin - Laurentides

Liste des épiceries IGA participantes

IGA extra, 7150, boul. Langelier, St-Léonard

IGA extra, 825, rue St-Laurent Ouest, Longueuil

IGA extra, 90, boul. Anjou , Châteauguay

, Châteauguay IGA extra, 1060, boulevard Guillaume-Couture, Lévis

IGA extra, 5005, boul. De L'Ormière, Québec

IGA extra, 8980, boul. Lacroix, St-Georges de Beauce

IGA extra, 254, rue Hôtel-De-Ville, Rivière-du-Loup

IGA extra, 645, boul. Thibeau, Cap-De-La-Madeleine

IGA extra, 5555, boul. Des Gradins, Lebourgneuf

IGA Alim. Christian Verreault Inc., 150, 6e Rue, Ville De La Baie

IGA extra Marché Famille Julien inc., 105, avenue Senator, Rouyn-Noranda

inc., 105, avenue Senator, IGA, 50, rue Bourgeoys, Sherbrooke

IGA extra, 3950, rue King Ouest, Sherbrooke

IGA extra, 775, rue Galt Ouest, Sherbrooke

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard et Rougemont. Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 15 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 200 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

