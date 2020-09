« Cette intégration de la paille en carton pour deux de nos marques représente pour Lassonde une étape significative pour rendre nos contenants encore plus écoresponsables », explique M. Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation de Industries Lassonde inc. « Le test de marché introduisant une paille de carton pour nos contenants de 200 mL, réalisé à l'automne 2019, nous a démontré l'intérêt des consommateurs pour des emballages innovants. Nous sommes fiers d'offrir aux consommateurs un emballage 100 % recyclable fait en grande partie de matières renouvelables. »

La paille de carton est fabriquée à partir de papier certifié FSC. La paille de carton et le contenant multicouche sont conformes aux plus hauts standards de qualité en vigueur.

« Nous avons choisi d'intégrer les pailles en carton avec deux marques prisées des consommateurs particulièrement sensibles à l'impact environnemental de leurs achats. Kiju est la gamme de jus biologique préférée des Canadiens, tandis que l'eau de source naturelle Simple Drop propose une alternative à la bouteille d'eau de plastique, particulièrement en cette période de pandémie où, dans les écoles, les bureaux et les lieux publics, les fontaines d'eau sont difficilement accessibles », a ajouté Mme Claire Bara, vice-présidente exécutive et directrice générale, marketing, gestion des revenus et développement de produits de A. Lassonde inc.

Les emballages multicouches maintenant recyclés au Québec

En mai 2020, l'usine de Fibres Sustana située à Lévis a annoncé avoir mis au point de nouveaux procédés afin de recycler la fibre des contenants multicouches de jus et de lait, une première pancanadienne. Elle pourra ainsi traiter annuellement de 3 000 à 4 000 tonnes de ces contenants recueillis à travers le pays. Le remplacement des pailles en plastique contribuera à accroître la proportion de fibres recyclables et à alimenter cette nouvelle usine.

« Chaque contenant multicouche recyclé aide à fournir la matière première nécessaire pour continuer à produire des articles essentiels, tels que du papier hygiénique et des serviettes en papier, explique Isabelle Faucher, directrice générale du Conseil des manufacturiers de contenants multicouches. L'augmentation du recyclage des contenants multicouches aide à préserver les ressources naturelles, à atteindre des objectifs importants de récupération et de recyclage, à créer des emplois et, dans le cas de la COVID-19, à éviter la pénurie de la pâte à papier qui est nécessaire à la fabrication d'articles essentiels. »

Le développement durable chez Lassonde

Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de développement durable de l'entreprise qui, d'ici 2025, souhaite :

trouver des solutions pour remplacer les pailles de plastique ;

introduire 20 % de contenu recyclé post-consommation dans ses emballages ;

introduire des emballages 100 % recyclables pour tous ses produits tout en œuvrant de concert avec les gouvernements, l'industrie et les associations afin de promouvoir le tri efficace et la collecte de matières recyclables.

Parmi les autres initiatives environnementales de Lassonde, mentionnons des efforts soutenus afin de réduire le poids de ses emballages et diminuer la quantité d'eau utilisée dans ses procédés de refroidissement et d'assainissement.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard et Rougemont. Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 15 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 200 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. www.lassonde.com.

La gamme Kiju biologique, de la division Nothing but Nature de A. Lassonde

Les jus Kiju biologique sont offerts dans une grande variété de saveurs. Les formats 200 mL sont munis de la nouvelle paille en carton articulé. La gamme est également disponible en format 1 L. Lassonde a fait l'acquisition de Nothing but Nature en 2019.

kijuorganic.ca/fr

L'eau de source naturelle Simple Drop

Cette eau de source naturelle provenant de la région de Saint-Ferdinand, dans le Centre-du-Québec, est disponible en format 200 mL, muni de la nouvelle paille en carton articulée, ainsi qu'en format 1 L. Elle remplace avantageusement les bouteilles d'eau de plastique pour accompagner les lunchs ou les collations des petits comme des grands à l'école, au bureau ou pendant les loisirs, particulièrement dans les lieux où les sources d'eau fraîche ne sont pas disponibles.

