Ce changement vise l'ensemble des bouteilles de format individuel de 300 mL produites par Lassonde pour le réseau du marché du détail et du service alimentaire au Canada, incluant ses marques bien connues dont Oasis, Allen's, Fairlee et Fruité et sera complété d'ici la fin juin 2021. Les bouteilles sont composées à 25 % d'une résine recyclée de polyéthylène téréphtalate (PET) de grade alimentaire, provenant de bouteilles post-consommation.

Cet effort vise à appuyer l'objectif de Lassonde d'utiliser 50 % de contenu recyclé post-consommation dans ses emballages en PET d'ici 2025. « Cette initiative représente la suite logique dans nos efforts pour rendre nos contenants encore plus écoresponsables et favoriser l'économie circulaire. C'est une autre étape vers l'atteinte de nos objectifs en développement durable », explique M. Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation de Industries Lassonde inc. Comme le souligne Claire Bara, vice-présidente exécutive et directrice générale de A. Lassonde inc., « Cette nouvelle initiative s'ajoute aux innovations de Lassonde, qui a introduit en 2020 des pailles de carton sur les jus KIJU et l'eau Simple Drop offerts en contenants multicouches de format individuel ».

Le développement durable chez Lassonde

Cette initiative s'inscrit ainsi dans la vision de développement durable de l'entreprise qui, d'ici 2025, souhaite trouver des solutions pour remplacer les pailles en plastique; introduire 50 % de contenu recyclé post-consommation dans ses emballages en PET; et utiliser des emballages 100 % recyclables pour tous ses produits, et ce, tout en œuvrant de concert avec les gouvernements, l'industrie et les associations afin de promouvoir le tri efficace et la collecte de matières recyclables.

Parmi les autres initiatives environnementales de Lassonde, mentionnons des efforts soutenus afin de réduire le poids de ses emballages et diminuer la quantité d'eau utilisée dans ses procédés de refroidissement et d'assainissement.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et est une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

SOURCE Industries Lassonde inc.

Renseignements: Source : Isabelle Nadeau, Directrice, Communications, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10167

