LaSalle annonce un don de 10 000 $ pour la crise humanitaire en Ukraine

LASALLE, QC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - À leur séance ordinaire du lundi 7 mars, les élus de LaSalle ont annoncé une contribution exceptionnelle de 10 000 $ à la campagne de la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les efforts de secours immédiats et répondre aux besoins humanitaires en Ukraine.

« L'invasion russe a provoqué une onde de choc un peu partout sur la planète. Cette onde de choc se répercute jusqu'à LaSalle, qui compte depuis longtemps une importante communauté d'origine ukrainienne ou ayant des liens avec l'Ukraine. Au-delà de notre soutien moral, il faut également exprimer notre solidarité aux Ukrainiens de manière concrète. Je suis profondément préoccupée par l'aggravation de la situation en Ukraine. C'est pourquoi mes collègues et moi avons voté pour une contribution exceptionnelle de 10 000 $ au fonds de secours : crise humanitaire en Ukraine, de la Croix-Rouge canadienne » a déclaré la mairesse Nancy Blanchet.

Selon la Croix-Rouge canadienne et la communauté ukrainienne du Canada, les dons en vêtements sont difficiles à gérer et à expédier aussi loin. Les dons en argent permettent de fournir rapidement aux réfugiés l'aide nécessaire en denrées alimentaires et en médicaments. L'objectif de 10 millions de dollars de la Croix-Rouge canadienne a été atteint en quelques jours et cette somme sera doublée par le gouvernement du Canada.

Un appel aux citoyens de LaSalle

La contribution de chaque citoyen de LaSalle, aussi modeste soit-elle, peut aider à faire face à la catastrophe humanitaire qui s'annonce en Ukraine. Les LaSallois qui souhaitent faire un don peuvent le faire directement sur le site Web de la Croix-Rouge canadienne (croixrouge.ca) ou en composant le 1-800-418-1111.

SOURCE Arrondissement de LaSalle

Renseignements: Source : Direction des relations avec les citoyens, du greffe et des services administratifs