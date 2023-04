LASALLE, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - À leur séance ordinaire du lundi 3 avril, les élu(e)s de LaSalle ont adopté le Plan stratégique 2023-2030, un outil de planification qui accompagnera l'organisation au cours des sept prochaines années. Ces axes d'intervention vont orienter la planification des différentes directions de l'arrondissement, influencer les objectifs à atteindre et le choix de projets à réaliser en priorité.

« Mes collègues du conseil et moi avons pris l'engagement de toujours travailler dans l'intérêt de LaSalle et de sa population. Cette planification stratégique 2023-2030 est le reflet de notre détermination à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés » a déclaré la mairesse Nancy Blanchet.

Énoncé de vision pour 2030

LaSalle est un milieu de vie harmonieux, sécuritaire, inclusif et écologique, entre ville et nature, que sa population aime avec passion et où elle s'épanouit à toutes les étapes de la vie.

Les cinq grandes orientations

Pour assurer la réalisation de leur vision, voici les cinq grandes orientations stratégiques déclinées en 18 axes d'intervention :

1. Une équipe performante au service de la communauté

Promouvoir l'arrondissement comme employeur de choix

Augmenter la notoriété de l'arrondissement

Affirmer le caractère performant de l'arrondissement

2. Un milieu de vie distinctif, attrayant et prospère

Planifier un développement immobilier équilibré et harmonieux

Stimuler le développement économique

Valoriser les espaces verts, les parcs et les plans d'eau

Enrichir notre caractère distinctif en matière d'aménagement urbain

3. Une communauté solidaire, équitable et inclusive

Adapter l'offre de service à l'évolution et aux besoins de la population

Inspirer un sentiment de fierté et d'appartenance

Favoriser la sécurité et le bien-être de la population

Valoriser la participation citoyenne

4. Une mobilité active et structurante

Obtenir un mode de transport collectif structurant

Désenclaver le territoire

Favoriser les déplacements actifs et collectifs

Intégrer les principes de l'accessibilité universelle

5. Une transition écologique pour un avenir vert et résilient

Sensibiliser, encourager et soutenir les initiatives vertes et durables

Contribuer activement à la réduction de notre empreinte carbone et à la protection de la biodiversité

Assurer la résilience du territoire et des infrastructures

Parcourez le Plan stratégique 2023-2030 de LaSalle sur montreal.ca/lasalle.

