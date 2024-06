Le financement soutient la croissance mondiale de LanzaJet et démontre l'intérêt de MUFG pour le carburant d'aviation durable

CHICAGO, 25 juin 2024 /CNW/ - LanzaJet, une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui un investissement de MUFG, l'un des principaux groupes financiers au monde dont l'actif total est d'environ 2,9 billions de dollars. L'investissement permet à LanzaJet de continuer à renforcer sa capacité de déployer sa technologie exclusive de traitement de l'éthanol pour le carburant d'aviation durable (SAF).

« Nous continuons de bâtir une équipe de premier plan d'investisseurs le long de la chaîne de valeur du SAF qui croient en la capacité de LanzaJet de décarboniser l'aviation, ce qui permettra à la fois de lutter contre les changements climatiques et de favoriser l'économie mondiale, a déclaré Jimmy Samartzis, directeur général de LanzaJet. « L'investissement de MUFG permet également aux efforts de LanzaJet d'accroître la production de SAF, l'un des principaux groupes financiers au monde permettant le développement d'infrastructures à l'échelle mondiale. »

L'investissement de MUFG fait partie du cycle actuel de financement par actions de croissance de 100 millions de dollars de LanzaJet, avec le soutien d'entreprises de premier plan dans l'ensemble des industries et du monde entier. Au cours des derniers mois, LanzaJet a annoncé des investissements de Southwest Airlines, de Microsoft, du Groupe ADP et maintenant de MUFG. Alors que la production du SAF continue de croître, LanzaJet maintient son rôle dans le développement de l'industrie en poursuivant son travail de construction de l'écosystème nécessaire pour décarboniser l'aviation par le SAF. LanzaJet continue d'être à l'avant-garde en commercialisant sa technologie de prochaine génération de l'éthanol au SAF et en ouvrant sa bioraffinerie entièrement financée LanzaJet Freedom Pines Fuels - la première usine d'éthanol au SAF à l'échelle commerciale au monde. Située aux États-Unis, l'usine historique produira du SAF et du diesel renouvelable à partir d'éthanol durable et à faible émission de carbone et obtiendra la certification internationale de durabilité et de carbone (ISCC).

« MUFG s'engage fermement à redéfinir l'avenir de la finance en accordant la priorité aux solutions industrielles novatrices et durables. Notre soutien stratégique à LanzaJet est un excellent exemple de cet engagement, témoignant de notre conviction dans le rôle essentiel des carburants durables pour le bien-être économique et environnemental des entreprises que nous servons,, a déclaré Koichiro Oshima, directeur général et chef du groupe des solutions financières, MUFG Bank, Ltd. « Ce partenariat s'inscrit non seulement dans notre mission de favoriser le progrès, mais démontre également notre détermination à catalyser des changements positifs. En investissant dans des parcours durables, nous visons à assurer la résilience et le succès de nos parties prenantes, ouvrant la voie à un avenir plus durable et plus prospère pour tous. »

En plus de MUFG, le portefeuille d'investisseurs et de bailleurs de fonds de LanzaJet comprend All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Microsoft Climate Innovation Fund, Suimit & Co., Shell, Southwest Airlines et Suncor Energy.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan qui se consacre à accélérer la transition vers l'énergie propre. En tant que fournisseur et producteur de technologie de carburant d'aviation durable (SAF) avec alcool à jet breveté à base d'éthanol (ATJ) La technologie LanzaJet crée une occasion pour les générations futures en catalysant le déploiement du SAF et d'autres énergies propres essentielles pour lutter contre la crise climatique et transformer l'économie mondiale. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

À PROPOS DE MUFG

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) est l'un des principaux groupes financiers au monde. Ayant son siège social à Tokyo et plus de 360 ans d'histoire, MUFG dispose d'un réseau mondial d'environ 2 100 emplacements dans plus de 40 pays. MUFG compte près de 120 000 employés et offre des services, notamment des services bancaires commerciaux, des services bancaires fiduciaires, des valeurs mobilières, des cartes de crédit, du financement à la consommation, de la gestion d'actifs et du crédit-bail. Le Groupe vise à être le « groupe financier le plus digne de confiance au monde » grâce à une collaboration étroite entre ses sociétés d'exploitation et à répondre avec souplesse à tous les besoins financiers de ses clients, en servant la société et en favorisant une croissance partagée et durable pour un monde meilleur. Les actions de MUFG sont négociées aux bourses de Tokyo, de Nagoya et de New York.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447793/LJ_MUFG_Logo.jpg

