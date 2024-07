L'investissement du plus grand fabricant d'avions au monde témoigne d'un soutien solide de l'industrie à l'égard de la capacité de la technologie de prochaine génération de LanzaJet d'accroître la production de carburant d'aviation durable à l'échelle mondiale

CHICAGO, 24 juillet 2024 /CNW/ - LanzaJet, une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique d'Airbus, un leader mondial à l'avant-garde de l'industrie de l'aviation. L'investissement permet à LanzaJet de continuer à renforcer sa capacité d'adapter sa technologie exclusive de traitement de l'éthanol au carburant d'aviation durable (SAF).

« LanzaJet a intentionnellement développé un portefeuille diversifié d'investisseurs stratégiques composé d'entreprises mondiales de premier plan pour s'assurer que nous avons l'écosystème nécessaire pour faire croître l'industrie du SAF, a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. « Cet investissement important d'Airbus soutient la croissance de notre entreprise, ce qui permet à LanzaJet d'accroître la production et le déploiement de SAF afin de continuer à travailler à l'atteinte des objectifs de décarbonisation de l'aviation et au développement d'une industrie plus durable. »

L'investissement d'Airbus fait partie de la récente ronde de financement par actions de croissance de LanzaJet, avec le soutien d'entreprises de premier plan dans l'ensemble des industries et du monde entier. Au cours des derniers mois, LanzaJet a annoncé des investissements de la part de dirigeants de la chaîne de valeur du SAF, dont Southwest Airlines, Microsoft, Groupe ADP, MUFG et maintenant Airbus.

« Les carburants d'aviation durables sont l'un des leviers les plus importants disponibles pour décarboniser l'aviation, mais leur production est encore limitée. « Notre partenariat avec LanzaJet démontre l'engagement d'Airbus à travailler avec des fournisseurs de technologies énergétiques de premier plan pour explorer des voies de production novatrices et mettre à l'échelle le SAF, a déclaré Julie Kitcher, chef de la durabilité chez Airbus.« Cet important partenariat avec LanzaJet souligne l'importance des nouvelles technologies et de la collaboration intersectorielle pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

En plus d'Airbus, le portefeuille d'investisseurs et de bailleurs de fonds de LanzaJet comprend maintenant All Nippon Airways (ANA), Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, LanzaTech, Microsoft Climate Innovation Fund, Mitsui & Co., MUFG, Shell, Southwest Airlines et Suncor Energy.

À l'avant-garde de la technologie de carburant durable de prochaine génération, LanzaJet lance actuellement la première production commerciale d'éthanol à SAF à LanzaJet Freedom Pines Fuels. Située aux États-Unis, l'usine historique produira du SAF et du diesel renouvelable à partir d'éthanol durable et à faible émission de carbone et servira de plan pour accroître la production de SAF et lutter contre l'aggravation de la crise climatique. Avec des projets dans 25 pays et 5 continents, LanzaJet travaille à l'expansion de l'éthanol à l'aviation à l'échelle mondiale, et le partenariat avec des acteurs clés de la chaîne de valeur du SAF est essentiel à cette mission.

À PROPOS DE LANZAJET

LanzaJet est une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan qui se consacre à accélérer la transition vers l'énergie propre. En tant que fournisseur et producteur de technologie de carburant d'aviation durable (SAF) avec alcool à jet breveté à base d'éthanol (ATJ) LanzaJet crée une occasion pour les générations futures en accélérant le déploiement du SAF et d'autres technologies propres essentielles pour faire face à la crise climatique et transformer l'économie mondiale. LanzaJet a récemment été nommée TIME100 comme entreprise la plus influente en 2024. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/

À PROPOS D'AIRBUS

Airbus est le pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et uni. L'entreprise innove constamment pour fournir des solutions efficaces et à la fine pointe de la technologie dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et des services connectés. Dans le domaine des aéronefs commerciaux, Airbus conçoit et fabrique des avions de ligne modernes et écoénergétiques et des services connexes. Airbus est également un leader européen dans les domaines des systèmes spatiaux, de la défense et de la sécurité. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus fournit des solutions et des services efficaces de giravions civils et militaires dans le monde entier. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.airbus.com/

