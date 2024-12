LANORAIE, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - LanOTR, leader dans le rechapage de pneus pour le secteur du génie civil, annonce avec enthousiasme l'acquisition de Rechapage Global, une usine de rechapage pour pneus de camions poids lourds située à Lévis. Sous le nouveau nom GlobalECO, cette nouvelle division permet à LanOTR d'étendre son expertise en rechapage au secteur des camions poids lourds, consolidant ainsi sa présence sur de nouveaux marchés.

Une offre élargie pour servir les transporteurs de camions poids lourds

En intégrant GlobalECO à ses activités, LanOTR propose à présent une solution qui permet de tirer le meilleur parti des pneus de camions poids lourds grâce à un rechapage garantissant une performance optimale à l'utilisation, tout en étant moins cher qu'un pneu neuf de grandes marques.

« GlobalECO reflète notre engagement à offrir des pneus performants et fiables, qui répondent aux exigences des transporteurs tout en optimisant leurs coûts », affirme Daniel Marleau, président-directeur général de LanOTR. « Cette acquisition nous permet de faire un pas de plus vers notre vision de créer un modèle de rechapage accessible et fiable pour réduire l'impact environnemental de l'industrie du pneu. »

Libérer le plein potentiel des pneus grâce à une synergie stratégique

Grâce à l'expertise technique des deux entreprises cumulant près de 85 ans de savoir-faire, à ses standards élevés et à la flotte de camions de LanOTR, GlobalECO est désormais en mesure de servir sa clientèle à travers tout l'Est du Canada.

Finalement, GlobalECO poursuivra sa collaboration avec ses détaillants afin d'assurer la vente de ses services de rechapage, tout en renforçant les partenariats existants pour mieux répondre aux besoins des transporteurs. L'entreprise s'engage également à accompagner ses détaillants avec un soutien adapté, garantissant ainsi une expérience client optimale.

À propos de LanOTR

L'expérience LanOTR, c'est une qualité supérieure, un service rapide, une sécurité accrue et surtout une tranquillité d'esprit. Notre équipe spécialisée vous offre sa vaste expérience et répond à vos préoccupations et vos besoins en rechapage de pneus pour le génie civil.

À propos de GlobalECO

GlobalECO, division de LanOTR, se spécialise dans le rechapage de pneus pour camions poids lourds en offrant des solutions performantes, durables et écoresponsables dans l'Est du Canada. Forte de son expertise technique et de ses standards élevés, l'entreprise aide les transporteurs à optimiser leurs coûts d'exploitation tout en réduisant leur empreinte écologique.

