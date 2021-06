MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au terme d'un processus rigoureux, la Fondation a sélectionné six leaders d'exception pour leurs réalisations remarquables dans divers domaines et secteurs professionnels - tant privé, public et parapublic qu'à but non lucratif - en lien avec le thème de son cycle scientifique 2021-2024, Langue, culture et identité .

En tant que leaders accomplis, les mentor.e.s agissent en tant que formateur.rice.s, guides et conseiller.e.s auprès des boursier.e.s durant les trois ans du programme de formation en leadership. Avec les fellows, ils.elles conçoivent et dirigent des séances de formation pour les boursier.e.s lors des Instituts sur le leadership engagé, en utilisant autant que possible l'apprentissage par l'expérience afin que les activités de la Fondation soient enracinées dans les villes et les communautés où les Instituts ont lieu.

Célébrer les différences et l'engagement

Nos mentor.e.s 2021 contribueront au développement du leadership des boursier.e.s dans le cadre d'un parcours de trois ans ancré dans le curriculum de leadership de la Fondation, Construire des espaces de courage : Vers un leadership engagé , en se basant sur les six concepts clés du leadership de la Fondation conçus sur mesure pour former des intellectuel.le.s engagé.e.s. Les mentor.e.s aideront les boursier.e.s à acquérir le leadership de soi, des autres et des systèmes en leur offrant une expertise unique et précieuse pour de futur.e.s leaders engagé.e.s - en matière de communication et d'engagement public, de gestion d'équipe et de projet, de compétences financières et entrepreneuriales, d'innovation sociale, de négociation, de réseautage, de pensée créative, de réflexion conceptuelle et de résilience dans l'adversité. Les mentor.e.s contribueront également aux Espaces de courage de la Fondation, où l'on privilégie les débats vigoureux et où l'on célèbre la différence. Ces éléments sont essentiels pour créer un engagement significatif avec des communautés de tout le pays et l'avancement autour d'une pluralité de perspectives. Sachant que cela peut mener à des échanges difficiles, voire inconfortables, ils et elles sont protégé.e.s par un filet de sécurité formé de respect mutuel, de politiques solides et du Code de vie en communauté de la Fondation.

Les mentors 2021

Grâce à leurs expériences et à leurs connaissances uniques, nos mentor.e.s 2021 contribuent largement à nos institutions, à nos communautés et à notre société. Ces pionnier.e.s transmettront à nos boursier.e.s une extraordinaire boîte à outils qui les aidera à devenir des leaders engagé.e.s au service de la communauté.

Félicitations aux mentor.e.s 2021 de la Fondation Pierre Elliott Trudeau :

Karine Asselin

Karine Asselin est une diplomate chevronnée qui a occupé diverses fonctions à Affaires mondiales Canada pendant plus de deux décennies. Elle a servi au Bureau du Conseil privé, au Secrétariat de l'Appareil gouvernemental, a occupé un poste à Vienne à la Délégation du Canada auprès de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, et a été ministre-conseillère à l'ambassade du Canada à Brasilia. Mme Asselin a été ambassadrice du Canada en République du Panama de 2015 à 2018. Plus récemment, Mme Asselin a occupé des postes de direction exécutive au Bureau des Organisations internationales et, actuellement, au Bureau des politiques consulaires.

Julius Grey

Julius Grey est un avocat renommé de plus de 40 ans d'expérience et de pratique dans plusieurs domaines du droit, notamment en matière de droits et libertés et de droits linguistiques. Il a enseigné à l'Université McGill, à l'Université de Montréal et à la Canadian Human Rights School de Charlottetown. Il a été président de la Fondation canadienne des droits de la personne de 1985 à 1988 et il continue de publier des ouvrages sur des sujets de droit et d'intérêt général. En 2004, Me Grey a reçu la Médaille du Barreau du Québec pour l'ensemble de sa carrière. Julius Grey est le deuxième plus grand plaideur de la Cour suprême du Canada : il est allé plus de 50 fois devant le plus haut tribunal du pays !

Emmanuel Kattan

Emmanuel Kattan, philosophe et romancier, est directeur du programme Alliance, un partenariat innovant de l'Université de Columbia et de trois grandes institutions d'enseignement supérieur françaises. Il était auparavant directeur du British Council à New York, où il supervisait les programmes de collaboration universitaire, et conseiller principal à l'Alliance des civilisations des Nations unies. M. Kattan est docteur en philosophie et politique et un ancien boursier Rhodes dont les romans s'intéressent à la rencontre identitaire. Il a toujours cherché à créer et à encourager des collaborations entre les communautés et les institutions universitaires.

Aldéa Landry

L'honorable Aldéa Landry est une ancienne politicienne, propriétaire d'une entreprise, bénévole et défenseuse de nombreuses causes. Son expertise et son impressionnant réseau à l'égard de la visibilité de la communauté acadienne et francophone sont fort pertinents dans le contexte du thème scientifique Langue, culture et identité. Figurant parmi les 100 femmes les plus puissantes du Canada selon le Réseau des femmes exécutives (2009 et 2010), elle a toujours milité en faveur de l'avancement des femmes dans les rôles de direction. Elle a été chancelière de l'Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse).

Gabrielle Scrimshaw Sagalov

Gabrielle Scrimshaw Sagalov est une professionnelle autochtone qui se passionne pour la création d'un impact social. Elle est titulaire d'un MBA de l'Université Stanford et est boursière Gleitsman du Center for Public Leadership de l'Université Harvard. Mme Scrimshaw Sagalov a fondé le Scrimshaw Group, un cabinet de conseil axé sur la diversité, l'inclusion et le développement économique autochtone. Fière membre de la nation Denesuline de Hatchet Lake, elle est cofondatrice de l'Indigenous Professional Association of Canada.

Azola Zuma Mayekiso

Azola Zuma Mayekiso est co-présidente de la Fondation Lulalab et vice-présidente du conseil en développement des ressources humaines d'Afrique du Sud. Elle a été PDG de Sanlam Investment Management (SIM), l'une des sociétés de gestion des investissements les plus réputées d'Afrique du Sud, et directrice exécutive et responsable du développement commercial du groupe Vunani. Elle est titulaire d'un MBA en commerce et gestion internationale de l'université Hanze aux Pays-Bas.

À propos de la Fondation Pierre Elliott Trudeau

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 pour rendre hommage à l'ancien premier ministre. Avec l'appui de la Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a confié en 2002 la gestion du Fonds pour l'avancement des sciences humaines et sociales. La Fondation bénéficie aussi du soutien de ses donateur.rice.s. Grâce à ses bourses doctorales, ses fellowships, son programme de mentorat et ses événements publics, la Fondation suscite la réflexion et l'engagement relativement à quatre thèmes cruciaux pour les Canadien.ne.s : les droits de la personne, la citoyenneté responsable, le Canada et le monde, et les populations et leur environnement naturel. www.fondationtrudeau.ca

SOURCE Fondation Pierre Elliott Trudeau

Renseignements: Pour tout renseignement: Frédérique Lorrain, 450-702-0339, [email protected]

Liens connexes

https://www.fondationtrudeau.ca/