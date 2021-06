MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Au terme d'un processus rigoureux, la Fondation a sélectionné quatre intellectuel.le.s d'exception pour leur excellence sur le plan de la recherche, leur leadership en tant que pédagogues engagé.e.s, leurs solides compétences en matière d'enseignement et de mentorat universitaires ainsi que la pertinence de leurs travaux, de leurs connaissances et de leurs expériences en lien avec le thème de notre cycle scientifique 2021-2024, Langue, culture et identité.

Nos fellows 2021, en tant que chercheur.se.s de premier plan dans leurs domaines respectifs, offriront un encadrement intellectuel à nos boursier.e.s dans le cadre d'un parcours ancré dans le curriculum de leadership de la Fondation, Construisons des espaces de courage : Vers un leadership engagé, basé sur les six concepts clés du leadership de la Fondation conçus pour soutenir des intellectuel.le.s engagé.e.s. Les fellows guideront les boursier.e.s à travers des contextes qui présentent une pluralité de perspectives, de réalités et de savoirs, et les aideront à traduire leurs recherches en actions et à acquérir le leadership de soi, des autres et des systèmes.

Célébrer les différences et l'engagement

Ces pédagogues et leaders exceptionnel.le.s aideront les boursier.e.s à élargir leurs horizons et les inciteront à s'investir dans des enjeux et des idées qui dépassent le cadre de leur formation doctorale. Ils et elles contribueront également aux Espaces de courages de la Fondation, ces lieux privilégiant les débats vigoureux et la célébration de la différence et qui sont essentiels à une implication significative auprès des communautés de tout le pays et à la construction du progrès axé sur une pluralité de perspectives. Sachant que cela peut mener à des échanges difficiles, voire inconfortables, ils sont protégés par un filet de sécurité formé de respect mutuel, de politiques solides et du Code de vie en communauté de la Fondation.

Les fellows 2021

Nos fellows 2021 possèdent une grande expertise du thème scientifique Langue, culture et identité avec des perspectives individuelles complémentaires. De plus, ils et elles représentent exceptionnellement bien l'engagement de la Fondation envers la promotion des langues officielles du Canada et des langues autochtones :

Stéphanie Chouinard

Stéphanie Chouinard est professeure agrégée au département de science politique du Collège militaire royal de Kingston. Elle enseigne la politique canadienne, la politique comparée et la géographie politique. Elle apporte à notre thème scientifique sa remarquable expertise dans les domaines des droits linguistiques, des droits des minorités et des Autochtones ainsi que du droit et de la politique.

François Larocque

François Larocque est professeur de droit à l'Université d'Ottawa et a publié dans les domaines de la philosophie du droit, de l'histoire du droit canadien, de la responsabilité civile, des droits de la personne et du droit international. Sa vaste connaissance des droits linguistiques au Canada et de la responsabilité civile pour les graves violations des droits de la personne à l'étranger constitue une excellente contribution à notre thème scientifique 2021-2024, Langue, culture et identité.

Lorna Williams

Lorna Wanosts'a7 Williams est professeure émérite en éducation et en enseignement autochtones à l'Université de Victoria et titulaire de la chaire de recherche du Canada en éducation et linguistique. Elle a été la première directrice du programme d'éducation autochtone à l'Université de Victoria. Son expérience dans l'élaboration de programmes de revitalisation des langues autochtones par des pratiques d'enseignement et d'apprentissage traditionnelles sera précieuse pour le thème scientifique 2021-2024, Langue, culture et identité.

Robert Blair, fellow Fulbright Canada - Fondation Pierre Elliott Trudeau/Chaire conjointe en politique publique contemporaine

Robert Blair est professeur émérite à l'Université du Nebraska. Auteur prolifique, il a publié de nombreux articles, chapitres, monographies et publications de gestion professionnelle dans les domaines de la gestion urbaine, de la politique publique et du développement économique. Cet intellectuel engagé a travaillé avec des organisations sur le terrain et a fourni une assistance technique à de nombreuses communautés et agences publiques au fil des ans.

À propos de la Fondation Pierre Elliott Trudeau

La Fondation Pierre Elliott Trudeau est un organisme de bienfaisance indépendant et sans affiliation politique créé en 2001 pour rendre hommage à l'ancien premier ministre. Avec l'appui de la Chambre des communes, le gouvernement du Canada lui a confié en 2002 la gestion du Fonds pour l'avancement des sciences humaines et sociales. La Fondation bénéficie aussi du soutien de ses donateur.rice.s. Grâce à ses bourses doctorales, ses fellowships, son programme de mentorat et ses événements publics, la Fondation suscite la réflexion et l'engagement relativement à quatre thèmes cruciaux pour les Canadien.ne.s : les droits de la personne, la citoyenneté responsable, le Canada et le monde, et les populations et leur environnement naturel. www.fondationtrudeau.ca

