Langlois Avocats renouvelle son statut de partenaire stratégique auprès de Propulsion Québec

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), a le plaisir d'annoncer le renouvellement de l'entente de partenariat avec Langlois Avocats, le plus important cabinet d'avocats indépendant au Québec, à titre de partenaire stratégique pour l'année 2021.

Propulsion Québec et Langlois Avocats poursuivent leur collaboration fructueuse pour soutenir les entreprises québécoises innovantes de l'écosystème des transports électriques et intelligents.

Premier partenaire de la grappe en 2018, Langlois Avocats a été impliqué, entre autres, dans plusieurs événements du chantier R&D et Innovation de Propulsion Québec, ainsi que dans différents débats politiques sur les transports électriques et intelligents, mais également lors de Movin'On 2019.

Renouvelable sur une base annuelle, cette entente permettra à Langlois Avocats de s'impliquer dans la transition énergétique en appuyant des initiatives québécoises d'électrification des transports et de solutions de mobilité intelligentes, essentielles à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte aux changements. De par son expertise juridique liée aux énergies et aux ressources naturelles, mais aussi en technologie, Langlois Avocat est un partenaire stratégique pour les projets 2021 de la grappe, notamment pour la réalisation d'une étude sur le financement du secteur des transports électriques et intelligents.

Aujourd'hui, en renouvelant son statut de partenaire de Propulsion Québec, Langlois Avocats renforce son soutien envers l'écosystème des TEI et participe non seulement à l'électrification de l'économie québécoise, mais aussi à la création de la mobilité de demain.

« Compter sur le soutien de nos précieux partenaires année après année est un vrai gage de confiance que Propulsion Québec apprécie tout particulièrement. C'est en mobilisant l'ensemble des joueurs économiques, acteurs gouvernementaux et experts en énergies propres que notre grappe accompagne au mieux ses membres et tout l'écosystème innovant des transports électriques et intelligents québécois. Langlois Avocats est un partenaire solide doté d'expertises pertinentes pour les projets novateurs de nos 210 membres et nous nous réjouissons de poursuivre cette belle collaboration », partage Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

« Le cabinet Langlois Avocat est très heureux de faire équipe avec Propulsion Québec et de contribuer ainsi de manière active aux changements positifs et environnementaux de la société. Nous croyons fermement que l'électrification des transports et la mobilité durable sont des vecteurs de croissance importants pour le Québec d'aujourd'hui et de demain », a souligné Jean-François Gagnon, chef de la direction de Langlois Avocats.

À propos de Langlois Avocats

Langlois Avocats, le plus important cabinet d'avocats indépendant au Québec, compte près de 150 professionnels exerçant dans les grandes régions de Montréal et de Québec. Au total, ce sont près de 300 personnes qui composent notre équipe et qui nous permettent d'offrir à notre clientèle une gamme complète de services juridiques reconnus pour leur qualité exceptionnelle en litige civil et commercial, en droit des affaires et en droit du travail et de l'emploi. Chef de file reconnu, le cabinet s'est vu décerner de nombreuses distinctions en 2020, notamment le titre de Firme d'avocats régionale de l'année au Canada par Chambers and Partners et le premier rang au Top 10 des cabinets juridiques au Québec du classement de la revue Canadian Lawyer.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui près de 210 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon six chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d'ATTRIX, du Fonds de solidarité FTQ, d'Hydro-Québec et de Québecor.

