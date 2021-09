MONTRÉAL, le 14 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que Chez Doris lançait publiquement, au Jardin de la Paix du Collège Dawson, sa campagne majeure de financement, Chez Doris, Jour et Nuit. L'organisme sollicite la générosité de la population québécoise pour contribuer de manière durable au sort des femmes les plus vulnérables et en situation d'itinérance à Montréal. Ayant amassé jusqu'ici 86 % de son objectif de 15 millions de dollars grâce à plusieurs donateurs privés ainsi qu'au soutien de trois paliers de gouvernements, Chez Doris répond aux besoins criants des femmes vulnérables en mettant en œuvre des projets et programmes essentiels à cette fin. L'organisme espère ainsi devenir l'un des centres les plus diversifiés au Québec en matière d'offre de services, d'offres d'hébergement, de lieux et de clientèles desservies.

Des besoins qui ont doublé pendant la pandémie

Le nombre de femmes en situation d'itinérance a augmenté de façon constante depuis 2017 et a doublé depuis amenant Chez Doris à s'adjoindre de nouvelles ressources pour répondre à la hausse de la demande. Trop de femmes dorment encore toujours dans la rue. Entre avril 2020 et mars 2021, Chez Doris a accueilli plus de 875 femmes itinérantes, soit une hausse de plus de 100 % de la clientèle itinérante par rapport aux données pré-COVID-19. Avant la pandémie, une moyenne de 400 femmes itinérantes étaient desservies par année. Plus que jamais, la crise du logement qui affectait d'autres villes importantes au Canada et ailleurs dans le monde affecte maintenant durement Montréal.

Deux nouveaux points de services

Les dons amassés par cette campagne majeure de financement permettront à Chez Doris d'offrir plus de services à sa clientèle. Ces dons serviront à la construction et à la gestion de deux nouveaux points de services essentiels, soit :

Un refuge de nuit d'urgence de 22 lits, qui sera situé à quelques pas du refuge de jour situé au 1430, rue Chomedey . Ce refuge qui offrira jusqu'à 8 030 nuitées par année à des femmes en situation d'itinérance ouvrira en 2022.

. Ce refuge qui offrira jusqu'à 8 030 nuitées par année à des femmes en situation d'itinérance ouvrira en 2022. Une résidence permanente de 26 studios qui sera située au 2233, rue Champlain , à deux pas de l'hôpital Notre-Dame et qui pourra desservir un nombre additionnel de femmes dans le besoin en 2022.

Ces deux nouveaux points de services s'ajouteront au refuge de jour et permettront d'aider un nombre accru de femmes.

« Le lancement public de notre campagne majeure constitue la réalisation d'une étape déterminante pour Chez Doris. Grâce à la générosité des Québécoises et Québécois, nous serons en mesure de mettre en place des solutions d'hébergement pérennes et diversifiées pour les femmes les plus fragilisées de Montréal. Notre but est d'offrir une gamme de services la plus large possible afin de répondre aux besoins de chaque femme de manière plus adéquate et de contribuer à son autonomie », a déclaré Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris.

« Nous sommes fiers de collaborer à cette campagne pour apporter un changement concret et durable dans la vie des femmes marginalisées de notre communauté, en offrant plus de lits d'hébergement et de solutions de logement. Les centaines de femmes dans le besoin qui viennent Chez Doris y trouvent un havre de paix et sont accueillies dans un esprit d'inclusion et de respect, sans jugement. Cette campagne permettra encore plus à Chez Doris d'offrir un continuum de services jour et nuit à toutes les femmes qui se présentent à ses portes. Nous sommes plus que jamais déterminés à fournir davantage de ressources aux femmes en précarité, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, 365 jours par an, mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Ensemble, nous pouvons aider les femmes en situation d'itinérance et marginalisées. C'est pourquoi nous invitons la population québécoise à donner généreusement », ont déclaré les deux co-présidents de la campagne majeure de financement Chez Doris, jour et nuit Elizabeth Wirth, présidente de M.F. Wirth Rail Corp, et François Carrier, Directeur général, Chef, Financement aux sociétés, Co-chef, Marché des capitaux, Desjardins Marché des capitaux.

C'est aussi aujourd'hui que Chez Doris a dévoilé en primeur sa grande campagne publicitaire, qui comprend des publicités radiophoniques et télévisuelles. Cette campagne vise le double objectif de sensibiliser la population québécoise à la détresse des femmes en situation d'itinérance et d'inviter les gens à donner généreusement. Chaque don peut faire la différence et contribuer à changer des vies.

Pour en savoir plus sur la campagne majeure Chez Doris, Jour et Nuit : https://www.chezdoris.org/impliquez-vous/chez-doris-jour-nuit

Pour faire un don : https://www.chezdoris.org/impliquez-vous/donnez

Pour visionner la publicité télévisuelle : https://youtu.be/6U6JZwQF7Og

À propos de Chez Doris

Fondé en 1977, Chez Doris est un refuge de jour qui offre un éventail de services et de programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes vulnérables et en situation d'itinérance. Le seul refuge de jour pour femmes à Montréal offrant des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Chez Doris a accueilli 1 465 femmes différentes et a servi 29 528 repas en 2020-21. En offrant produits hygiéniques, services de santé et de santé mentale, activités socio récréatives, placement en logement et plus, l'organisme vise à répondre à leurs besoins dans un environnement inclusif et sans jugement. Pour en savoir plus : www.chezdoris.org.

SOURCE La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris

Renseignements: Demande média : Karina Sieres, directrice-conseil chez Exponentiel Conseil, 514-686-8431 ou à [email protected]

