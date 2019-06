Lancement plateforme ARRIMA - Vivement le recrutement direct, insiste la FCCQ

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le lancement de la plateforme ARRIMA, dans laquelle les candidats à l'immigration au Québec déclareront leur intérêt et leurs informations socio-professionnelles, répond à une demande de longue date de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). La plateforme dévoilée ce matin comprend aussi la première phase du Portail employeur, un autre outil que réclamait la FCCQ afin de favoriser le recrutement direct.

« Il est certain que l'annonce de ce matin répond à un besoin des entreprises, et cette nouvelle est encourageante. », commente Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Nous avons vécu d'espoir et maintenant nous piaffons d'impatience de voir les employeurs consulter directement les déclarations d'intérêt des candidats à l'immigration, ce qui viendra réellement arrimer les besoins en main-d'œuvre des entreprises du Québec avec les compétences de ces nouveaux arrivants. »

Pour la FCCQ, il s'agit d'un pas important pour améliorer l'accès au travail et l'intégration des personnes immigrantes. La déclaration d'intérêt privilégiera des candidatures qui répondront le mieux aux besoins du marché du travail et répondra véritablement aux enjeux de main-d'œuvre. « L'élément central, c'est que les candidatures ne seront plus évaluées et sélectionnées sur la base du premier arrivé, premier servi », explique Stéphane Forget.

Sélection directe imminente

Le soutien du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion auprès des employeurs, visant à leur soumettre des candidats à l'immigration pour combler des postes vacants au sein de leur équipe, devrait dès maintenant alléger la pression que subissent de nombreuses entreprises. Plusieurs entreprises, partout au Québec, se voient obligées de limiter la production et parfois même de refuser des contrats, par manque de travailleurs. « Cet accompagnement est le bienvenu mais nous devons viser l'objectif de permettre rapidement aux employeurs d'effectuer du recrutement direct, en ligne », ajoute Stéphane Forget.

Ainsi, la FCCQ rappelle l'importance de réviser la grille de sélection afin qu'elle soit plus souple et mieux adaptée à la nouvelle façon de sélectionner, notamment en ce qui concerne les domaines de formation et la valorisation de l'intégration en région.

Dossiers des demandeurs déjà en emploi au Québec

Selon la FCCQ, les invitations lancées ce matin par le ministre Simon Jolin-Barrette aux candidats qui avaient déposé leur demande Certificat de sélection du Québec alors qu'ils se trouvent en sol québécois et dont la demande avait été annulée par l'adoption de la Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes étaient attendues par les employeurs.

En effet, nombre d'entre eux, ayant à leur emploi ces candidats dont la demande avait été annulée, étaient fort préoccupés par le risque de voir leur employé quitter le Québec. « Il aurait été impensable de rejeter des travailleurs qui sont déjà en phase d'intégration », conclut Stéphane Forget, qui rappelle aux entreprises l'importance de compléter une offre d'emploi validée pour accélérer les processus de sélection des candidats intéressants.

