Quant aux produits de marque LeapFrog, en plus d'un nouveau Choppin 'Fun LearningPotTM avec des accessoires à légumes fabriqués en plastique d'origine végétale, VTech se fournira en matériaux provenant de forêts gérées de manière responsable certifiées par le Forest Stewardship Council® pour deux nouveaux jouets en bois : le Touch & Learn Nature ABC BoardTM et le Interactive Wooden Animal PuzzleTM.



L'utilisation d'emballages de produits durables pour les jouets VTech est également bien avancée. 94 % des matériaux d'emballage sont actuellement recyclables, tandis que 90 % des cartons utilisés dans les emballages proviennent des matériaux recyclés. VTech s'engage également à éliminer les emballages blisters à base de matériaux d'origine fossile et à les remplacer par des alternatives d'origine végétale dans 99 % des produits d'apprentissage électronique d'ici 2025.

Afin de soutenir les initiatives d'économie circulaire au sein de ses marchés principaux, VTech s'est engagé dans divers programmes de recyclage d'emballages post-consommation aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des étiquettes de recyclage d'emballages telles que How2Recycle® et « On-Pack Recycling » ont aussi été placées sur l'emballage de ses produits et produits d'apprentissage électronique pour faciliter l'information des consommateurs.

Afin d'encourager le recyclage des produits post-consommation, VTech a établi un partenariat avec des entreprises de recyclage internationales de premier plan telles que TerraCycle® aux États-Unis et l'Electronic Products Recycling Association au Canada. Elle a également suivi la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques Européenne en ajoutant des étiquettes de recyclage aux emballages de ces produits. Ces programmes de recyclage permettent aux consommateurs de recycler facilement les produits d'apprentissage électronique de VTech dans leurs pays respectifs.

Les efforts continus de VTech en faveur du développement de produits et d'emballages respectueux de l'environnement et son engagement continu dans divers programmes de recyclage post-consommation sur les principaux marchés ont démontré son engagement dans le plan de développement durable de 5 ans 2025 publié le 5 juin 2020.

« La vision de VTech en matière de développement durable consiste à créer une valeur durable pour la vie des gens et la protection de la planète pour les générations futures », a déclaré le Dr Allan Wong, président-directeur général du groupe VTech Holdings Limited. « Nous sommes résolus à utiliser des matériaux durables au sein de nos produits et nos emballages et à les recycler de manière responsable, à travers l'utilisation de modes de transport respectueux de l'environnement dans la gestion de notre chaîne d'approvisionnement, l'utilisation croissante d'énergies renouvelables et la réduction de la consommation de ressources naturelles au sein de notre processus de production ».

Pour en savoir plus sur les efforts et réalisations de VTech en matière de développement durable, veuillez visiter https://www.vtech.com/en/sustainability/.

À propos de VTech

VTech est le leader mondial des produits d'apprentissage électroniques pour les bébés, les petits-enfants et les enfants de niveau maternelle et le plus grand fabricant de téléphones résidentiels aux États-Unis. Elle fournit également des services de fabrication en sous-traitance très recherchés. Depuis sa création en 1976, VTech a été pionnier dans la catégorie des jouets d'apprentissage électroniques. Grâce à une expertise pédagogique avancée et à une innovation de pointe, les produits VTech offrent plaisir et apprentissage aux enfants du monde entier. Tirant parti de décennies de succès dans le domaine de la téléphonie sans fil, le large éventail de produits de télécommunication de VTech enrichit l'expérience des utilisateurs particuliers et professionnels grâce aux dernières avancées en matière de technologies et de design. Étant l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication électronique au monde, VTech offre des services clés en main complets et de classe mondiale aux clients dans nombre de catégories de produits. La mission du Groupe est la conception, la fabrication et la fourniture de produits novateurs et de haute qualité afin de minimiser tout impact sur l'environnement, tout en créant une valeur durable pour les parties prenantes et pour la communauté. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.vtech.com.

