La pelletée de terre inaugurale du projet résidentiel Verdora, situé sur le boulevard Harwood, à Vaudreuil-Dorion, s’est effectuée en présence du maire Guy Pilon, du promoteur Legacy Développement Immobilier ainsi que des partenaires Développement Immobilier Capital CPD Inc. et Alluvia Immobilier. La firme Geiger Huot architectes signe l’architecture et Magil Construction assure la construction de ce projet dont la livraison est prévue en septembre 2025. Inspiré par la nature avec ses lignes pures et intemporelles, le complexe Verdora comptera un grand total de 245 unités résidentielles réparties dans deux immeubles de 3 à 6 étages dont une partie du rez-de-chaussée sera dédiée à un usage commercial. (Groupe CNW/Verdora)

Inspiré par la nature avec ses lignes pures et intemporelles, le complexe Verdora comptera un grand total de 245 unités résidentielles réparties dans deux immeubles de 3 à 6 étages dont une partie du rez-de-chaussée sera dédiée à un usage commercial. Ce projet unique proposera différents types d'unités (studios, 1, 2 ou 3 chambres), ce qui permettra de répondre aux besoins spécifiques de toutes les générations, peu importe leur style de vie (célibataires, jeunes couples, familles avec enfants, professionnels, retraités, etc.). À noter que chaque unité comprend cinq électros et un balcon privé.

Axé sur les espaces verts, comme son nom le laisse deviner, Verdora sera doté de cours extérieures aménagées au centre des deux immeubles qui le composent. Celles-ci créeront un parc linéaire verdoyant et invitant, parfaitement intégré à l'architecture du projet, tout comme ses toitures végétalisées et ses vastes espaces communs. En plus de faire partie intégrante d'une communauté dynamique et de profiter d'un quotidien à la fois trépidant et apaisant, les locataires bénéficieront de tous les avantages de résider dans un quartier en plein essor offrant une panoplie de services et de loisirs.

Situé à quelques minutes seulement de l'île de Montréal, au bord du lac des Deux-Montagnes et à distance de marche du splendide Parc de l'Île-de-Bray, le Verdora offrira également à ses résidents l'accès à une gamme d'activités dans son environnement immédiat. Du kayak au vélo, en passant par la rando, les amateurs de plein air seront comblés, été comme hiver.

Citations

« Érigé à Vaudreuil-Dorion, une ville en forte croissance reconnue pour son dynamisme, ce projet bénéficie d'une localisation idéale, près des parcs et des magnifiques plans d'eau environnants, ce qui en fera un véritable paradis pour les amateurs de plein air. En plus de vivre en harmonie avec la nature et de jouir d'une qualité de vie incroyable basée sur le bien-être et l'esprit de communauté, les résidents du Verdora profiteront de la proximité des services de quartier, et ce, à quelques minutes seulement de l'île de Montréal. » Patrick Nihon, président de Legacy Développement Immobilier.

« Le projet Verdora s'installe dans un secteur en pleine transformation dont le potentiel de développement est énorme. L'intérêt pour le secteur Harwood -- De Lotbinière dépasse nos attentes et sa requalification devient plus concrète que jamais. Il y a eu pour plus de deux millions d'investissements publics dans les dernières années et ce sont plus de 100 millions d'investissements qui sont projetés. Le potentiel est énorme pour les investisseurs et les commerçants. La vitalité du secteur Harwood - De Lotbinière, tout comme la qualité de vie des gens qui résident à proximité, est une priorité pour le conseil municipal et c'est pourquoi nous travaillons très fort pour que le gouvernement mette en chantier la voie de contournement de l'autoroute 20. Cet aménagement fera du boulevard Harwood un boulevard urbain sécuritaire, innovant, et à échelle humaine » a déclaré le maire Guy Pilon.

VERDORA

200-220, boul. Harwood

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1Y2

verdora.ca

