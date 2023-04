MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que la Société de développement Bertone annonce le lancement officiel de son projet immobilier haut de gamme, Le Danaus, qui aura lieu le 22 avril prochain. De 11 h à 15 h, les visiteurs pourront découvrir ce nouveau milieu de vie moderne et réserver leur unité sur place.

Une localisation exceptionnelle

Le Danaus est érigé au cœur du quartier TOD de la ville de Candiac. Le quartier TOD, dont le sigle signifie transit-oriented development en anglais, est un milieu résidentiel articulé autour d'une infrastructure de transport qui conjugue notamment les déplacements actifs, la mixité sociale et le design urbain.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux résidents un milieu de vie structuré selon les principes du TOD. Ils pourront se déplacer facilement et sans utiliser leur voiture en vue d'adopter un mode de vie plus écologique », indique Michael Bertone, cofondateur de la Société de développement Bertone.

Des unités raffinées et chaleureuses

Les 110 unités optimisées du Danaus se déclinent en condominiums d'une à trois chambres spacieuses. Tout a été conçu afin d'allier modernité, confort et bien-être.

« Au fil des années, nous nous sommes bâti une solide réputation grâce à nos conceptions immobilières audacieuses, et ce, partout au Québec. Nous sommes heureux de procéder au lancement du Danaus et d'offrir un investissement sûr aux résidents », mentionne Dominic Cléroux-Cloutier, directeur principal - Projets et développement.

Pour créer ce projet d'envergure, la famille Bertone a fait appel à la firme d'architecture Marco Manini Architecte, réputée depuis plus de 20 ans pour ses projets résidentiels distinctifs.

Une variété d'espaces communs favorisant le bien-être

Le majestueux hall de style hôtel accueille les résidents dans une ambiance des plus luxueuses. Au deuxième étage, ceux-ci peuvent profiter d'une vaste terrasse verdoyante ainsi que d'une piscine chauffée. Les aires communes se composent également d'un espace de télétravail lumineux, d'une salle d'entraînement entièrement équipée et d'une terrasse sur le toit offrant une vue splendide.

Les futurs acheteurs et les représentants des médias sont invités au lancement officiel du Danaus le 22 avril prochain, de 11 h à 15 h, à la Plaza Rive-Sud située à La Prairie.

QUOI : Lancement officiel du Danaus

OÙ : 500, avenue du Golf, La Prairie (Québec) J5R 0A5

QUAND : Samedi 22 avril 2023, de 11 h à 15 h

Pour faciliter la planification de l'événement, veuillez confirmer votre présence sur le site Web ledanaus.ca .

À propos de la Société de développement Bertone

La Société de développement Bertone est une entreprise d'investissement et d'aménagement immobilier établie à Montréal depuis 1998. Au fil des ans, elle a réalisé avec brio, partout au Québec, tout un portefeuille de projets commerciaux, industriels, résidentiels, à usage mixte et d'immeubles de bureaux.

SOURCE Danaus

Renseignements: Relations médias : Cynthia Hamel-Gamache, Responsable des relations publiques, 514 500-1793 / [email protected]