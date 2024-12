GluteGuardMD est un simple comprimé efficace qui doit être pris avant les repas lorsque l'ingestion accidentelle de gluten est à craindre. Le produit est formulé avec de la caricaïne, un enzyme dérivé naturellement du fruit de la papaye (Carica papaya), qui a la capacité unique de décomposer les peptides nocifs du gluten avant qu'ils n'interagissent avec la muqueuse intestinale. Pour les personnes qui suivent un strict régime alimentaire sans gluten, GluteGuardMD leur offre une protection supplémentaire cruciale, minimisant le risque d'inconfort et permettant de profiter plus librement des repas, des voyages et des occasions sociales avec moins d'inquiétude ou de crainte liée à une exposition accidentelle au gluten.

Les recherches montrent que 87 % des personnes souffrant de problèmes liés au gluten déclarent en consommer accidentellement au moins une fois par an, bien qu'elles portent une attention particulière à leur régime alimentaire4. Cela entraîne souvent des symptômes débilitants et affecte énormément leur vie quotidienne.

« La consommation accidentelle de gluten est un défi régulier, même pour les personnes qui sont vigilantes », déclare Carolina Repacci, Assistant Chef de la marque GluteGuardMD.

Les troubles liés au gluten affectent une partie importante de la population. Environ 1,9 % des Canadiens suivent un régime sans gluten5, ce qui inclut, mais ne se limite pas, aux personnes atteintes de sensibilité au gluten non cœliaque. De plus, on estime que près de 1 % des Canadiens souffrent de la maladie cœliaque6. Pour ces personnes, même de petites quantités de gluten peuvent déclencher des symptômes allant de la détresse digestive à des inconforts sévères. Avec GluteGuardMD, les Canadiens ont maintenant accès à un produit cliniquement éprouvé qui, lorsqu'il est utilisé conjointement avec un régime alimentaire sans gluten, peut aider à protéger contre les risques imprévisibles d'une exposition accidentelle au gluten.

Mme Repacci ajoute : « Nous sommes très heureux de lancer GluteGuardMD au Canada. Ce produit change tout pour ceux qui suivent un régime alimentaire sans gluten, mais qui ne sont pas sûrs d'être exposés accidentellement au gluten. GluteGuardMD peut leur offrir plus de liberté et de tranquillité d'esprit en leur fournissant une protection supplémentaire ».

GluteGuardMD est disponible dès maintenant dans les principales pharmacies du Canada et en ligne. Pour de plus amples informations, visitez www.gluteguard.ca.

Ce produit pourrait ne pas vous convenir. Toujours lire et suivre le mode d'emploi. Consultez un professionnel de la santé avant l'utilisation si vous êtes allergique au latex ou aux fruits (p. ex. la papaye)

GluteGuardMD est une marque de commerce déposée appartenant à Glutagen Ply Ltée, utilisée sous licence par Norwell Santé Grand Public Inc.

À propos de Norwell Santé Grand Public Inc.

Norwell Santé Grand Public Inc. est une entreprise autonome de produits de santé grand public qui possède l'agilité et la souplesse nécessaires pour générer de la croissance au sein de la catégorie des produits en vente libre. La vision de Norwell Santé Grand Public Inc. est d'aider les Canadiens à gérer leur santé et leur bien-être en offrant des solutions en vente libre fiables et cliniquement éprouvées pour répondre à leurs besoins en matière de santé et de bien-être qui sont mal desservis. La mission de Norwell est d'apporter ces solutions grâce à une approche orientée, ciblée, innovante, souple et collaborative. Norwell est une filiale du groupe de sociétés de Pharmascience, qui est la plus grande entreprise pharmaceutique canadienne et dont la présence internationale s'étend à 50 pays. Pour en savoir plus sur Norwell, visitez norwellcanada.ca.

À propos de Glutagen.

Glutagen est une entreprise biopharmaceutique basée à Melbourne, en Australie. S'appuyant sur l'innovation fondée sur des données avérées, elle est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques destinés à améliorer et à soutenir la santé, le bien-être et le mode de vie des personnes souffrant de troubles liés au gluten. En comprenant les complexités et les défis d'un mode de vie sans gluten et en y associant des preuves cliniques et des recherches d'experts en thérapie enzymatique, Glutagen offre des solutions pratiques avec des produits de la plus haute qualité afin de permettre à la communauté sans gluten de s'épanouir. Pour en savoir plus sur Glutagen, visitez www.glutagen.com

