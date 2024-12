DOHA, Qatar, 28 décembre 2024 /CNW/ - Le 25 décembre 2024, le premier festival des amateurs de JETOUR et le lancement du T2 i-DM ont eu lieu au Qatar, sur le thème « Penser l'avenir ». Au cours de l'événement, JETOUR a lancé sa marque utilisateur « Traveler » au Moyen-Orient et son premier modèle hybride, JETOUR T2 i-DM. L'événement de lancement souligne l'engagement de JETOUR à rechercher des modes de déplacement durables et son ambition de devenir « la première marque mondiale de véhicules tout-terrain hybrides » dans le cadre de la stratégie « Travel+ ».

Le JETOUR T2 i-DM n'hérite pas seulement des atouts de la série T2, mais atteint également un haut niveau d'efficacité énergétique, de performance, de sécurité et d'intelligence grâce à sa technologie hybride avancée, i-DM. Avec une puissance combinée maximale de 280 kW et un couple de 610 Nm, le T2 i-DM a une autonomie de 139 km en mode électrique pur selon le cycle NEDC et une autonomie totale de plus de 1 000 km avec seulement 0,8 L/100 km, ce qui permet de réduire la peur de manquer d'autonomie et d'encourager les déplacements écologiques.

M. Dai Lihong, vice-président exécutif de JETOUR Auto, a souligné le rôle de la technologie dans la production de produits de classe mondiale. Le lancement a également été l'occasion de présenter « Traveler », qui enrichit l'expérience de l'utilisateur grâce à des produits diversifiés et à des performances supérieures. Cette année, JETOUR s'est classé troisième en termes de ventes sur le marché automobile qatari. Le festival des amateurs a invité des représentants des utilisateurs de tout le Moyen-Orient à assister au dévoilement de « Traveler » et à découvrir la culture « Travel+ » par le biais de visites de la ville et d'ateliers de co-création.

JETOUR donne la priorité aux utilisateurs, en écoutant leurs besoins et en cocréant des produits, une marque et un style de vie. Grâce à « Traveler », JETOUR vise à offrir des expériences de voyage et des avantages plus riches à l'échelle mondiale, en tirant parti de la plateforme pour diffuser la culture « Travel+ » dans le monde entier. M. Alex Tan, vice-président de JETOUR International, a déclaré : « Servir les utilisateurs de JETOUR et être orienté vers l'utilisateur, telle est la philosophie de développement de JETOUR. JETOUR continuera à bâtir une communauté de voyageurs centrée sur les utilisateurs, les voitures et les styles de vie, en partageant la joie de voyager avec les utilisateurs. »

JETOUR s'est également associé à la Diamond League pour promouvoir l'athlétisme au Qatar et au Moyen-Orient, incarnant ainsi JETOUR Speed et l'image de révolution et d'innovation de la marque. Avec plus de 150 000 unités vendues dans le monde, le T2 i-DM continuera à répondre aux besoins des clients et à remodeler le marché des VUS hybrides.

Le lancement du T2 i-DM marque le nouvel objectif de JETOUR, à savoir devenir « la première marque mondiale de véhicules tout-terrain hybrides ». JETOUR prévoit de lancer d'autres modèles hybrides et tout-terrain, afin de proposer à ses clients des choix de voyage diversifiés et respectueux de l'environnement. Grâce à son esprit d'innovation et à sa philosophie axée sur l'utilisateur, JETOUR mènera l'industrie automobile mondiale vers un avenir plus durable et plus intelligent.

