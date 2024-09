JOHANNESBURG, 23 septembre 2024 /CNW/ - Le 20 septembre 2024, heure locale, JETOUR a organisé un événement de lancement à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour présenter deux modèles RHD : JETOUR DASHING et X70PLUS, qui soulignent l'accélération de l'expansion mondiale de JETOUR. Lors du lancement, JETOUR a également annoncé un partenariat stratégique avec le Cheetah Conservation Fund (CCF), l'une des principales organisations de conservation de la faune au monde. Cette collaboration démontre l'engagement pratique de JETOUR à l'égard du développement durable tout en augmentant rapidement.

Les deux modèles lancés sont des représentants de la série de voyages en famille de JETOUR. Ils ont acquis une grande reconnaissance sur le marché mondial comme l'Arabie saoudite, l'Angola, l'Uruguay et le Pérou, de façon constante parmi les principaux vendeurs de leur segment.

Li Xueyong, président de JETOUR Auto, a souligné lors de l'événement : « En tant qu'entreprise axée sur l'utilisateur, nous nous sommes entièrement préparés pour ce marché concurrentiel et mature, y compris des recherches approfondies sur la clientèle, la recherche et le développement de produits et la planification des services de réseau. Le lancement de DASHING et de X70PLUS n'est qu'un début. Nous prévoyons d'introduire davantage de modèles tout-terrain et hybrides dirigés par le T2 ».

Depuis sa création en 2018, JETOUR a adhéré à sa stratégie unique de « Travel+ », avec des ventes cumulatives mondiales de plus de 1,22 million d'unités. JETOUR a établi plus de 600 réseaux de vente et de service, couvrant des régions comme le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie-Pacifique.

Ke Chuandeng, vice-président de JETOUR Auto, a déclaré : « Nous nous concentrons sur le marché sud-africain depuis longtemps. D'ici la fin de l'année, nous établirons 40 réseaux de vente et visons des ventes de 2 000 unités, avec un objectif de vente cumulatif de 20 000 unités au cours des trois prochaines années ».

En plus du lancement de nouveaux modèles, JETOUR a annoncé le partenariat stratégique avec CCF pour la conservation de la faune. JETOUR travaillera avec la célèbre société médiatique Discovery Channel pour produire un documentaire sur la conservation des guépards et promouvoir la campagne « Protect the Cheetah » dans le monde entier. Cette campagne vise à sensibiliser le public et à encourager la participation à la conservation des guépards. JETOUR appuiera également le CCF en adoptant des guépards et en faisant don de véhicules pour une utilisation officielle, contribuant ainsi à la protection de la faune.

JETOUR entreprend un nouveau voyage vers le bien public depuis l'Afrique du Sud, connu comme un « paradis de la faune ». Le partenariat de JETOUR avec le CCF marque le début de ses initiatives caritatives mondiales, reflétant la philosophie « In somewhere, For somewhere ». À l'avenir, JETOUR continuera de se consacrer à des pratiques sociales et environnementales durables, s'engageant à assumer ses responsabilités sociales en tant que marque mondiale.

