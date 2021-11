LONDON, ON, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Des chefs de file de l'industrie des médias au Canada lancent aujourd'hui un sondage en ligne sans précédent portant sur la santé mentale et le bien-être des journalistes. Le sondage « Prendre soin de vous » recueillera les commentaires anonymes de milliers d'employés, de journalistes indépendants et d'autres personnes impliquées dans la production des nouvelles et le travail éditorial, et ce d'un océan à l'autre.

Ce projet, unique en son genre, est dirigé par Matthew Pearson (de l'École de journalisme et communications de l'Université Carleton à Ottawa) et par Dave Seglins, journaliste chevronné et formateur à la CBC, en partenariat avec le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme. Cette vaste enquête a également reçu le soutien de représentants de l'industrie, dont la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) et l'Association canadienne des journalistes (CAJ).

« Nous souhaitons avoir une vue d'ensemble pour savoir comment se portent les journalistes, comment va leur santé mentale, leur bien-être, afin de savoir de quel type de soutien ils peuvent avoir besoin, où qu'ils se trouvent au pays ou à l'étranger », explique Dave Seglins, qui ajoute que les données du sondage seront recueillies au courant du mois de novembre prochain.

« Ce projet fait l'unanimité», ajoute Dave Seglins. «Outre les associations professionnelles, des syndicats, des organisations de presse et plusieurs associations représentant une diversité de points de vue souhaitent tous connaître les résultats de ce sondage. C'est très encourageant, car cela nous indique qu'il y a réellement un besoin. »

Un point de vue partagé par Matthew Pearson, dont le travail à l'Université Carleton porte sur la recherche et la direction d'ateliers sur le journalisme et les traumatismes.

« C'est normal d'être affecté par le travail que nous faisons. Il y a des moments où ce travail peut être écrasant et avoir un énorme impact sur notre santé mentale et notre bien-être », soutient Matthew Pearson.

« À une certaine époque, on croyait qu'être affecté par une histoire que l'on couvrait impliquait de perdre son objectivité, sa neutralité. Mais la conversation sur l'objectivité a évoluée depuis, tout comme celle sur les impacts que notre travail peut avoir sur nous. Après tout, nous sommes tous humains! »

On réalise de plus en plus que le journalisme est un métier de première ligne exigeant, qui comporte des risques, en plus de s'exécuter dans des délais serrés. Bien qu'il soit excitant et valorisant, le métier comporte aussi sa part de risques. Les travailleurs des médias sont régulièrement exposés à toutes sortes de stress et d'événements traumatisants - que ce soit par la couverture de catastrophes ou de tragédies, ou encore en travaillant sur des enjeux délicats comme le racisme systémique, la haine, ou l'héritage des pensionnats pour les communautés autochtones, et ce sans oublier le stress de travailler dans le contexte de la COVID- 19.

Des études portant sur la santé mentale des journalistes et les impacts de leur travail sur leur vie ont été menées dans les pays scandinaves, en Corée, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais aucune de cette envergure n'avait encore été menée au Canada.

« C'est l'occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses, en recueillant les commentaires anonymes de milliers de journalistes, ajoute Dave Seglins. Nous aurons alors les outils en main pour amorcer la conversation afin d'améliorer les choses dans notre industrie », ajoute celui qui a travaillé comme journaliste pendant 25 ans.

La conception de l'enquête a été confiée au Dr Anthony Feinstein de l'Université de Toronto, un chef de file mondial dans la recherche sur les effets des traumatismes sur les journalistes dans les situations de conflit, et conseiller en santé mentale auprès de plusieurs grandes organisations médiatiques internationales. Le sondage « Prendre soin de vous » est financé grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines et approuvé par le comité d'éthique de la recherche de l'Université Carleton.

Des rapports basés sur ces données anonymes seront publiés en 2022, afin de brosser un tableau de l'état actuel de la santé mentale et du bien-être des travailleurs des médias au Canada, et d'identifier les lacunes dans le soutien qui leur est offert.

Le président de la FPJQ, Michaël Nguyen, encourage fortement les journalistes francophones à participer à ce sondage. « Comme journalistes, nous sommes appelés à couvrir des événements difficiles, parfois traumatisants, tant pour les victimes et les intervenants que pour nous-mêmes. Cela peut nous affecter, nous user… Et pour mieux comprendre cette situation, c'est important de recueillir des informations. »

Fatima Syed, vice-présidente de l'Association canadienne des journalistes, considère de son côté que le projet arrive à point, et qu'il est indispensable.

« Qu'il s'agisse de couvrir la pandémie, le racisme, ou encore les changements climatiques, le journalisme devient chaque jour plus éprouvant émotionnellement », soutient la journaliste pour The Narwhal et animatrice du balado The Backbench. « J'ai souvent vu des journalistes pleurer, que ce soit en privé ou même en public. J'en ai entendu d'autres se sentir complètement désespérés ou inutiles. Pour pouvoir les aider, nous devons d'abord connaître l'étendue des problèmes de santé mentale vécus par les membres de notre industrie. C'est pourquoi ce sondage est aussi important. »

Le sondage « Prendre soin de vous » est disponible en français et en anglais sur le site du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme.

Le Forum est un organisme de bienfaisance fédéral qui fait la promotion de la sécurité physique et du bien-être mental des journalistes au Canada et à l'étranger. Divers aspects de son travail sont soutenus par The Globe and Mail, CBC News, la Société Radio-Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, l'Association canadienne pour la santé mentale, la Canada-Vie et des donateurs individuels. Nous remercions Cision pour la diffusion de ce communiqué de presse.

Renseignements: SI vous désirez davantage d'information sur « Prendre soin de vous », vous pouvez contacter les responsables du sondage à l'adresse suivante: [email protected]; Pour plus d'informations sur le Forum, vous pouvez contacter Lise Villeneuve à l'adresse suivante: [email protected]

