Lancement du site web onyva.quebec le 20 mai 2021

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau plein air Québec, qui regroupe les fédérations québécoises de plein air, est heureux aujourd'hui d'annoncer le lancement de sa plateforme On y va, ainsi que la nomination à la direction générale de Mme Annick St-Denis.

- Qui est le Réseau plein air Québec ?

Fondé en 2019, le Réseau plein air Québec (RPAQ) regroupe les fédérations québécoises de plein air avec pour mission d'assurer, dans un esprit collectif, le partage de l'expertise, la concertation ainsi que le développement et la promotion de la pratique d'activités de plein air au Québec.

Les fédérations* qui composent le RPAQ sont reconnues par le ministère de l'Éducation du Québec pour leur capacité d'encadrer la population et de lui fournir les outils nécessaires à la pratique d'activités de plein air en toute sécurité.

· Nomination à la direction générale

Afin de poursuivre la mission du RPAQ, madame Annick St-Denis, qui a œuvré au sein de Vélo Québec pendant 18 ans, a été nommée directrice générale le 22 mars 2021. Elle souhaite «mettre à profit son expérience afin d'aider ses membres à développer et promouvoir, auprès de toute la population, la pratique d'activités de plein air dans un contexte agréable et sécuritaire, particulièrement essentielle aujourd'hui dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, mais aussi pour les années à venir, en garantissant l'accès aux nombreux terrains de jeux qu'offre le Québec ».

· Lancement de la plateforme On y va le 20 mai 2021

Puisque l'accès à la nature, essentiel à la santé physique et mentale des individus et primordial pour la communauté, est au cœur de la mission du Réseau plein air Québec, celui-ci est heureux de mettre à la disposition des Québécoises et Québécois un outil qui arrive à point nommé pour proposer des activités de plein air à pratiquer en toute sécurité dans toutes les régions du Québec.

Dans l'avis sur le plein air, Au Québec, on bouge en plein air!**, publié en 2017 par le ministère de l'Éducation du Québec, on constate que pour développer une culture du plein air il faut :

créer des activités de découverte et d'initiation au plein air;

faciliter l'accès aux activités pour les familles;

promouvoir les activités de plein air et les lieux de pratique;

offrir le prêt ou la location de matériels;

faciliter le transport vers les lieux de pratique.

Onyva.quebec souhaite, à terme, répondre à ces besoins. Dans un premier temps, le site web propose un outil de recherche pour découvrir des activités nautiques, équestres, de vélo, de randonnée, de plongée, de voile, d'escalade, de ski, de spéléologie et de kite réparties dans toutes les régions de notre belle province.

Une section blogue sera ajoutée en juin, regroupant des articles d'actualité en lien avec le plein air, rédigés sous le regard expert des 11 fédérations. Lorsqu'il sera recommandable de se déplacer entre les régions, un outil de covoiturage sera également mis à la disposition des visiteurs du site.

La plateforme On y va se veut un site web où chaque individu, de tout âge, novice ou aguerri, actif ou sportif, pourra découvrir des idées d'activités de plein air à travers tout le Québec, à pratiquer seul, avec quelques amis ou en famille, dans le respect des directives sanitaires en vigueur !

Les 11 fédérations peuvent compter sur plus de 150 000 abonnés sur leurs réseaux sociaux, qui seront probablement très friands du contenu de la plateforme On y va. Nous espérons aussi pouvoir aller à la rencontre d'un nouveau public auquel faire découvrir les merveilleux bienfaits des activités en plein air !

Le 20 mai 2021, On y va, tous ensemble !

* Les 11 fédérations faisant partie du RPAQ :

Canot Kayak Québec

Cheval Québec

Eau Vive Québec

Fédération Québécoise de Kite

Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade

Québec Subaquatique

Rando Québec

Spéléo Québec

Ski de fond Québec

Vélo Québec

Voile Québec

** Voir le rapport en ligne des faits saillants de l'avis sur le plein air de 2017

