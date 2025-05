Le Réseau plein air Québec lance sa campagne 2025 « Ici, tout prend vie grâce aux bénévoles »

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - Le Réseau plein air Québec (RPAQ) a lancé le 15 mai dernier le Mois du bénévolat en plein air en se joignant à la campagne « Ici, tout prend vie grâce aux bénévoles », réalisée en collaboration avec le Réseau de l'action bénévole du Québec et le Conseil québécois du loisir .

Le nom de cette campagne prend tout son sens dans la communauté du plein air. Le Québec offre une grande diversité d'activités de plein air grâce à l'engagement des bénévoles qui développent et entretiennent les sites. Cet engagement est crucial pour assurer la pérennité de ces sites année après année, et par le fait même l'accessibilité de la pratique d'activités de plein air dans notre province. Comme l'a affirmé Rando Québec suite au derecho de mai 2022 ayant causé de nombreux dommages : « Sans l'implication bénévole toujours aussi précieuse, il aurait été impossible de redonner accès aux sentiers aux pratiquant•e•s ».

Les organismes tout comme les fédérations de plein air ont souvent des moyens limités. Plusieurs sites de plein air sont portés à bout de bras par une poignée de passionné•e•s et supportés par des conseils d'administration bénévoles. C'est dans cette optique que le RPAQ valorise les bénévoles de la communauté du plein air, outille les adeptes et les gestionnaires dans leurs initiatives bénévoles, et les encourage à mettre la main à la pâte. Dans le cadre de cette campagne, le RPAQ propose de nombreuses ressources telles que le groupe Bénévolat en plein air au Québec , des outils et un répertoire des endroits où s'impliquer en plein air.

« Depuis les dernières années, on note un grand désir de sortir en plein air et de sentiment de communauté », lance Annick St-Denis, directrice générale du RPAQ. « Le bénévolat en plein air permet de passer du temps en nature, entre ami•e•s, en famille, ou encore de rencontrer des personnes passionnées par les mêmes activités que nous, et de passer un bon moment ensemble tout en contribuant à une cause qui nous tient à cœur. »

Le RPAQ encourage les médias, les acteurs du plein air et les adeptes à découvrir la campagne au fil du prochain mois et à la partager pour inciter les Québécoises et les Québécois à s'impliquer pour le plein air.

À propos du Réseau plein air Québec

Fondé en 2019, le Réseau plein air Québec regroupe les onze organismes nationaux de plein air avec pour mission d'assurer, dans un esprit collectif, le partage de l'expertise, la concertation ainsi que le développement et la promotion de la pratique d'activités de plein air au Québec.

