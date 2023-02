TORONTO, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Porter Airlines propose ses premiers vols entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international d'Edmonton (YEG). Edmonton est la première destination albertaine à s'ajouter au réseau de la compagnie aérienne.

Les vols sont effectués avec les nouveaux aéronefs Embraer E195-E2 de Porter. La configuration deux par deux de 132 places sans rangée centrale donne plus d'espace à chaque passager.

Porter Airlines propose ses premiers vols entre l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l’aéroport international d’Edmonton (YEG). Edmonton est la première destination albertaine à s’ajouter au réseau de la compagnie aérienne. (Groupe CNW/Porter Airlines Inc.)

Tous les voyageurs profiteront de l'expérience généreuse de Porter, qui comprend de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres, des collations de qualité supérieure gratuites et une connexion Wi-Fi gratuite. Les vols entre Toronto et Edmonton offrent également des repas frais et sains ainsi que des cocktails, que ce soit dans le tarif tout inclus PorterRéserve ou à la carte avec PorterClassique.

« Le trajet Toronto-Edmonton est une occasion pour nous de faire connaître l'expérience de voyage en classe économique exceptionnelle de Porter à la communauté d'Edmonton, a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial de Porter Airlines. L'offre de Porter nous distingue des autres compagnies aériennes en Amérique du Nord, car on y traite les passagers en classe économique avec un degré de respect et une qualité de service qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. »

« Nous sommes fiers d'accueillir Porter Airlines, notre nouvelle compagnie aérienne partenaire, dans la région d'Edmonton. Leur réseau croissant de destinations et leur approche innovante quant à l'expérience des passagers durant le vol reflètent un engagement continu envers l'industrie du voyage. L'offre de services unique et personnalisée de Porter assure aux passagers un voyage confortable et moderne. Nous sommes fiers de participer à son lancement dans la région et nous nous réjouissons à l'idée d'établir un partenariat solide », affirme Myron Keehn, président et chef de la direction de l'aéroport international d'Edmonton (YEG).

Au début, un vol quotidien aller-retour sans escale sera assuré entre l'aéroport Pearson de Toronto et Edmonton; la fréquence passera à trois vols quotidiens aller-retour d'ici le 1er mai.

Edmonton est le dernier ajout au réseau desservi par les aéronefs E195-E2 de Porter; Ottawa, Montréal et Vancouver ayant commencé plus tôt ce mois-ci. Le service vers Calgary et Halifax sera également lancé plus tard ce mois-ci. Vous trouverez plus de renseignements, y compris l'horaire complet des vols, à l'adresse www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Renseignements: [email protected]