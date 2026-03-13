Lancement du rapport Le fléau des punaises de lit à Montréal : un appel à l'action

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale du sommeil, le comité logement de la Petite Patrie annonce la publication d'un rapport important mettant en lumière les enjeux de santé publique et de justice sociale liés aux infestations de punaises de lit sur l'Île de Montréal.

Réalisé avec le soutien financier de la Direction régionale de la santé publique de Montréal, ce rapport documente la complexité de la situation et appelle les gouvernements à l'action pour faire face à ce défi sanitaire urgent.

Le choix de cette date n'est pas anodin. Les infestations de punaises de lit ont des répercussions importantes sur la qualité du sommeil et la santé des personnes touchées. L'anxiété, les troubles du sommeil, la fatigue et le stress associés aux infestations transforment le domicile -- qui devrait être un lieu de repos et de sécurité -- en une source constante d'inquiétude.

Entre 2014 et 2024, selon les données officielles, plus de 41 750 déclarations ont été effectuées par les entreprises de gestion parasitaire concernant des infestations de punaises de lit. Ces chiffres sous-estiment l'ampleur réelle du problème, plusieurs cas n'étant pas déclarés. En 2014, la Direction de la santé publique de Montréal estimait que plus de 22 000 ménages avaient été aux prises avec une infestation de punaises de lit, soit quatre fois plus que le nombre de déclarations de cette même année.

Les infestations de punaises de lit ont des répercussions considérables sur la santé physique et mentale des personnes touchées, et contribuent à accentuer les inégalités sociales. En exposant les liens entre pauvreté et infestations, le rapport met en évidence les obstacles auxquels sont confrontées les populations les plus vulnérables.

Le rapport souligne la nécessité d'actions concertées entre les gouvernements, les organismes de santé publique et les groupes communautaires, afin de contrer cette situation préoccupante. Le rapport propose des recommandations concrètes visant la mise en œuvre de mesures immédiates.

Afin d'interpeller les autorités responsables et de favoriser des actions concrètes, le rapport a été transmis à une vingtaine de décideur•euses et d'élu•es, tant au sein des ministères provinciaux concernés (Santé et Services sociaux, Habitation, Affaires municipales) qu'à la Direction régionale de la santé publique de Montréal, à la Ville de Montréal et à l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Le rapport complet intitulé Le fléau des punaises de lit à Montréal : situation et recommandations est disponible en ligne ici .

Les comités logements sont actifs dans plusieurs quartiers de Montréal, ainsi que dans d'autres régions du Québec, afin de défendre les droits des locataires.

SOURCE Comité logement de la Petite Patrie

