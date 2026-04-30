Lancement du guide Quand le logement devient un produit financier

MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, alors que de nombreux locataires cherchent encore un logement et que d'autres peinent à absorber leur hausse de loyer, la crise du logement se fait plus pressante que jamais. Dans ce contexte, le Comité logement de la Petite-Patrie annonce la publication de son nouveau guide Quand le logement devient un produit financier. Ce document vise à rendre accessibles des mécanismes complexes qui contribuent directement à la hausse des loyers et à la détérioration des conditions de logement. Pourquoi les loyers augmentent-ils sans cesse ? Pourquoi est-il de plus en plus difficile de se loger ? Pourquoi certains propriétaires cherchent-ils à évincer les locataires ? Ce guide propose des réponses claires en mettant en lumière les transformations profondes du logement au Québec.

Comprendre ce qui se cache derrière la crise

Alors que les loyers explosent et que l'accès au logement se détériore rapidement, le guide identifie trois phénomènes au cœur de la crise :

la marchandisation du logement, où se loger devient une source de profit ;

la spéculation immobilière, soit l'achat, la transformation et la revente d'immeubles pour des gains rapides ;

la financiarisation du logement, où les logements sont traités comme des produits d'investissement par les banques et les fonds financiers.

Ces dynamiques transforment profondément le rôle du logement, qui passe d'un lieu de vie à un actif financier.

Une crise alimentée par des choix politiques

Contrairement à certaines idées reçues, la crise du logement ne s'explique pas uniquement par un manque de logements. Le guide montre qu'elle découle largement de décisions politiques ayant favorisé l'investissement privé, affaibli le logement social et permis la transformation du logement en source de profit.

Des conséquences bien réelles pour les locataires

Les effets sont déjà visibles : hausses importantes des loyers, évictions, déplacements forcés et pression accrue sur les locataires. À Montréal, ces dynamiques rapprochent la ville des marchés les plus chers au pays. Dans La Petite-Patrie, le prix moyen d'un 3 ½ à louer est passé de 982 $ à 1 389 $, soit une hausse de 41 % en moins de quatre ans, rendant l'accès à un logement décent de plus en plus difficile.

Un outil pour informer et mobiliser

Ce guide se veut un outil d'éducation populaire, un support pour les groupes communautaires et un levier de mobilisation pour défendre le droit au logement. Il permet de mieux comprendre la crise, de reconnaître les pratiques spéculatives et d'identifier des pistes pour résister. Le Comité logement de la Petite-Patrie invite la population, les groupes et les décideur•euses à le consulter, le diffuser et s'en saisir comme outil d'action collective.

Le guide complet Quand le logement devient un produit financier est disponible en ligne ici

SOURCE Comité logement de la Petite Patrie

Pour information ou demande d'entrevue : Jessica Côté (Organisatrice communautaire) : [email protected] : 514-823-1505