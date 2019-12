Lancement du Rallye DéterminACTION - Un circuit novateur pour la découverte de métiers et professions d'avenir

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Rallye DéterminACTION de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), son réseau des chambres de commerce et la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), constitue un outil supplémentaire pour les jeunes Québécois pour faire le choix d'une carrière d'avenir.

L'initiative novatrice du Rallye DéterminACTION offre une occasion unique aux étudiants du secondaire d'explorer des métiers et des professions touchés par la rareté de main-d'œuvre. Il proposera des circuits de découverte de différents métiers méconnus et ayant un fort potentiel d'embauche dans leur région, tout en correspondant au profil et aux aspirations professionnelles des jeunes participants. Ce projet encouragera les élèves à réfléchir à leur avenir, en évaluant aussi des programmes d'études correspondant aux métiers et professions ayant d'excellentes perspectives dans leur région.

« Les élèves seront regroupés dans des autobus selon leur profil professionnel, déterminé par des tests reconnus par les conseillers en orientation », précise Kathy Megyery, vice-présidente, Stratégie et Affaires économiques à la FCCQ. « Ils arpenteront leur région, d'entreprise en entreprise, tout au long d'une journée, s'assurant évidemment de documenter leur parcours… rallye oblige! »

L’initiative du rallye s’inscrit dans les actions de la CPMT en appui à la Campagne de promotion et de valorisation des métiers et professions en demande sur le marché du travail, pilotée par le gouvernement du Québec. Elle allie l’ensemble des partenaires du marché du travail.

« Cette initiative originale s'inscrit dans la continuité de mon Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO). Il offre un parcours engageant pour les jeunes, tout en impliquant les entreprises par le biais des chambres de commerce locales. J'invite tant les entreprises, les parents et les jeunes à y participer et à découvrir, ensemble, les perspectives offertes par ces métiers », souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

« La CPMT est en marche afin d'appuyer les initiatives nouvelles permettant de relever les défis de la main-d'œuvre du Québec. Le Rallye DéterminACTION amène la collaboration des différents milieux et permet aux jeunes de bonifier leur panorama des possibilités, afin de faire les meilleurs choix d'avenir qui s'offrent à eux », ajoute Audrey Murray, présidente de la CPMT.

Dans le cadre de sa première édition du projet, le Rallye DéterminACTION aura lieu dans six régions du Québec. Il est prévu de l'étendre à l'ensemble des régions pour une seconde édition. Entre le 29 janvier et le 31 mars 2020, ce sont les jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-St-Laurent, du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale, des Laurentides et de Montréal qui se déploieront dans près d'une centaine d'entreprises.

« Le projet annoncé aujourd'hui permettra de répondre aux besoins à long terme des entreprises en manque de main-d'œuvre, mais également permettre une meilleure rétention des jeunes en région, contribuant au dynamisme des régions du Québec », conclut Kathy Megyery.

À propos de la CPMT

La Commission des partenaires du marché du travail est une instance nationale de concertation qui regroupe des représentants des employeurs, de la main-d'œuvre, du milieu de l'enseignement, des organismes communautaires et d'organismes gouvernementaux, tous préoccupés d'améliorer le fonctionnement du marché du travail. En conseillant le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, en contribuant à définir les orientations d'Emploi-Québec, en définissant les modalités d'application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre et en développant différents outils de développement et de reconnaissance des compétences, elle contribue à l'augmentation de la productivité de la main-d'œuvre et des entreprises ainsi qu'à l'augmentation du taux d'emploi.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Joanne Beauvais, Directrice, Communications, Fédération des chambres de commerce du Québec, joanne.beauvais@fccq.ca, Cellulaire : 514 928-8373; Caroline D'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Téléphone : 418 803-7563; Patrick Charette-Dionne, Conseiller, communications, Commission des partenaires du marché du travail, patrick.charette-dionne@mtess.gouv.qc.ca, Téléphone : 514 873-0800, poste 39846, Cellulaire : 438 229-6716

Liens connexes

https://www1.fccq.ca/