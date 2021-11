MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Action travail des femmes (ATF), dont la principale mission est de soutenir les femmes dans leurs démarches pour accéder à des emplois décents, annonce le lancement du projet Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers sur les femmes immigrantes, réalisé grâce au financement accordé par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Ce projet, qui vient de débuter en novembre 2021, prendra fin en mars 2024.

En ces temps de relance économique suivant la pandémie, la question de la pénurie de main-d'œuvre refait cruellement surface. Le soutien financier du ministère arrive à point nommé lorsque l'on sait que les nouveaux et nouvelles arrivantes - des forces vives pour le Québec - rencontrent de nombreux obstacles pour s'insérer sur le marché québécois du travail. Parmi ces obstacles, il y a l'inefficience de certains processus de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) qui entrainent une déqualification professionnelle.

Dans le cadre de ce projet, ATF, dont l'expertise est reconnue depuis plus de quarante ans en matière de discrimination systémique des femmes sur le marché du travail, documentera les effets d'un plan de relance économique sur le parcours des personnes immigrantes, et particulièrement des femmes, dans un contexte de non-reconnaissance des diplômes postsecondaires obtenus à l'étranger. Action travail des femmes, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont le Groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS), le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail (CIAFT), le Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ), la Chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi (CRIDE), la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), développera une plateforme de revendications issues d'une analyse du plan de relance du gouvernement du Québec ainsi que des cadres d'application de la reconnaissance des acquis des établissements postsecondaires au Québec. Plusieurs moyens seront mis en place - travaux de comités, plan stratégique de mobilisation, tournée auprès des instances gouvernementales, etc., afin de mener des actions pour contrer les phénomènes de déqualification et de ghettoïsation professionnelle dont sont victimes les personnes immigrantes, particulièrement les femmes, conséquences de la non-reconnaissance de leurs acquis et de leurs diplômes.

Action travail des femmes - profil

Action travail des femmes (ATF) est un organisme autonome à but non lucratif, fondé en 1976, ayant pour première mission de soutenir les femmes socio économiquement défavorisées de tous âges et origines dans leurs démarches pour accéder à des emplois décents, particulièrement dans les domaines non traditionnels. Depuis une vingtaine d'années, ATF met sur pied nombreux projets qui visent les problématiques de non-reconnaissance des acquis et compétences et les impacts sur les femmes immigrées et racisées.

