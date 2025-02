MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Action travail des femmes (ATF) annonce le lancement du projet Accessibilité à la justice pour les femmes victimes de harcèlement discriminatoire au travail, financé par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres du Canada. Le projet se déroulera sur trois ans, soit jusqu'en juin 2027.

L'objectif du projet est de sensibiliser le grand public, les décideurs politiques, et les médias aux enjeux liés au harcèlement discriminatoire au travail, en mettant en lumière les conséquences de l'adoption du projet de loi no 176 en 2018, qui associe toutes les formes de harcèlement en milieu de travail (sexiste, sexuel, raciste...) au harcèlement psychologique. Une loi qui rend invisible, depuis son adoption, le caractère discriminatoire de ces différentes formes de harcèlement.

Dans le cadre du projet, ATF, dont l'expertise en matière de discrimination systémique des femmes sur le marché du travail est reconnue depuis plus de quarante ans, concentrera ses efforts sur la critique des mécanismes actuels de plaintes et de protection des victimes de harcèlement discriminatoire au travail, conséquences des réformes législatives de 2018. ATF mettra en évidence des situations qui impliquent un croisement des violations des droits fondamentaux, comme le harcèlement sexiste et raciste, actuellement traité principalement sous l'angle du harcèlement psychologique.

En plus du développement d'un cadre revendicatif, Action travail des femmes construira, avec la collaboration de groupes de femmes et d'organismes de défense des droits, des plaidoyers solides en vue d'apporter des changements législatifs afin que le harcèlement discriminatoire soit reconnu comme une problématique distincte du harcèlement psychologique.

ATF sera appuyée dans ses actions par Juripop, Au bas de l'échelle, le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail de la province du Québec (GAIHST), l'Association féministe d'aide et d'action sociale (AFEAS) et le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).

Action travail des femmes (ATF) est un organisme autonome à but non lucratif, fondé en 1976, dont la vocation principale est de soutenir les femmes socio-économiquement défavorisées de tous âges et origines dans leurs démarches pour accéder à des emplois décents, particulièrement dans les domaines non traditionnels. ATF met sur pied depuis plus de vingt ans de nombreux projets qui visent les problématiques de non-reconnaissance des acquis et compétences et les impacts sur les femmes immigrées et racisées. ATF continue d'intervenir dans la lutte contre l'exclusion et la discrimination dont les femmes sont victimes pour que des mesures actives soient mises en place et que la législation en matière de droits de la personne soit améliorée.

Renseignements : Mathilde Vassal, chargée de projet, [email protected] ; Relations de presse : Isabelle Bleau, Isabelle Bleau Communications, Bureau : 514 933-2523, cellulaire : 514 992-8319, [email protected]