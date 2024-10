MONTRÉAL, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Intelcom, chef de file canadien de la logistique du dernier kilomètre et de la livraison de colis, est fier d'annoncer le lancement de son nouveau programme Traction, une initiative visant à soutenir les athlètes amateurs et la relève sportive. Ce programme permettra d'offrir un soutien financier pour encourager l'épanouissement d'athlètes, tout en faisant la promotion du bien-être et de saines habitudes de vie.

Intelcom dévoile la première cohorte d'athlètes amateurs rayonnant à l'international et soutenue par son programme Traction :

- Eliot Grondin, athlète en snowboard cross, médaillé d'argent et de bronze aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, qui a remporté le globe de cristal du circuit de la Coupe du monde en 2024;

- Laurence St-Germain, athlète en ski alpin slalom, championne du monde en 2023, olympienne aux Jeux de 2018 et 2022;

- Lauriane Genest, athlète en cyclisme sur piste, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020, médaillée d'or aux Championnats panaméricains en 2023.

Ces athlètes québécois s'ajoutent à Tristan Lemire, athlète en descente de vélo de montagne, déjà commandité par l'entreprise et qui évolue actuellement sur le circuit de la Coupe du monde.

« Nous sommes fiers d'apporter notre soutien à ces quatre athlètes qui se distinguent par leur talent sur la scène internationale et qui aspirent à l'excellence dans leurs disciplines respectives. Eliot, Laurence, Lauriane et Tristan nous inspirent au quotidien et nous trouvions important de leur offrir notre soutien, qu'ils soient dans un cycle pré ou post-olympique », souligne Jean-Sébastien Joly, président et chef de la direction d'Intelcom | Dragonfly.

Un accompagnement en continu

Intelcom sera un partenaire clé dans le développement des athlètes amateurs, leur permettant d'atteindre leur plein potentiel grâce à des revenus prévisibles, ainsi qu'à un encadrement adapté à leurs besoins propres. « Le programme Traction témoigne de notre engagement à accompagner ces athlètes exceptionnels et de les soutenir dans leur quête de nouveaux sommets », précise Jean-Sébastien Joly.

Intelcom comprend que le parcours des athlètes amateurs est exigeant et que leurs besoins vont bien au-delà des périodes précédant les Jeux olympiques. L'entreprise veut leur offrir des ressources et un soutien financier à tout moment de leur carrière.

Citations des athlètes

« Un tel programme est essentiel pour les athlètes amateurs d'ici. Souvent, les commanditaires misent sur l'année olympique. Pourtant, il y a trois années de préparation qui mènent à ce moment. Pour des athlètes comme nous, c'est rassurant de savoir qu'une entreprise est derrière nous dans les tribulations d'une saison et pas seulement lorsque les caméras du monde sont braquées sur notre performance olympique. » - Lauriane Genest, cyclisme sur piste

« Ce que j'aime de cette association, c'est qu'une entreprise québécoise au rayonnement international décide d'appuyer le talent sportif québécois. Un coup de pouce comme celui-ci fait la différence entre une bonne et une mauvaise saison. Si on doit se soucier de trouver les sous pour couvrir tous nos frais, on ne se concentre pas sur l'essentiel : la performance sportive. Le soutien financier pour un athlète amateur fait une énorme différence dans sa carrière. » - Laurence St-Germain, ski alpin

« En plus des Olympiques, il y a aussi les coupes du monde et les championnats du monde auxquels il faut participer. Le programme Traction d'Intelcom est pensé pour nous puisqu'il se préoccupe de notre bien-être et nous soutient dans nos objectifs de carrière. J'espère que le geste d'Intelcom envers les athlètes amateurs aura un effet d'entraînement chez d'autres entreprises. » - Eliot Grondin, snowboard cross

À propos d'Intelcom

Intelcom est établi depuis 1986 à Montréal, Québec, Canada, où se trouve son siège social. L'entreprise se spécialise dans le développement de technologies logistiques et dans la gestion des réseaux de livraison. Intelcom collabore avec des chefs de file du commerce en ligne et des entreprises tierces du domaine des services logistiques pour fournir un service de livraison de colis du dernier kilomètre aux consommateurs de manière rapide, fiable et prévisible. En 2021, Intelcom a lancé Dragonfly en Australie, qui devient la marque associée à ses activités hors Québec et à l'international.

Pour de plus amples renseignements sur Intelcom et Dragonfly, consultez www.intelcom.ca.

