MONTRÉAL, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Acfas est heureuse d'annoncer le lancement du Programme de coopération en recherche dans la francophonie canadienne, en partenariat avec les gouvernements du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ce programme offrira des bourses de mobilité à des chercheur-se-s établi-e-s ou étudiant-e-s, du Québec et du Nouveau-Brunswick, afin qu'ils et elles effectuent un séjour de recherche dans une autre province ou un territoire du Canada. L'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) soutiendra le programme dans la préparation de milieux d'accueil pour les chercheur-se-s du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Les projets pourront débuter en juillet 2021. En raison du contexte de pandémie, ils pourront commencer par une collaboration à distance, suivie de séjours sur place lorsqu'ils seront redevenus possibles.

Il s'agit d'une version bonifiée de l'ancien Programme de coopération universitaire, qui favorisait les collaborations en recherche entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Désormais, les chercheur-se-s de ces deux provinces pourront participer à un projet dans la province ou dans le territoire de leur choix. Le nouveau programme vise à encourager la création d'autres réseaux de collaboration en recherche et à rapprocher toutes les francophonies canadiennes. Les deux gouvernements ont confié la gestion du programme à l'Acfas, qui est en lien avec la communauté pancanadienne de chercheur-se-s d'expression française depuis bientôt 100 ans. Les bourses offertes dans le cadre de ce programme rembourseront les frais de déplacement et de séjour des chercheur-se-s lorsqu'ils et elles iront rencontrer leurs collaborateur-trice-s.

« Nous sommes heureux de soutenir la collaboration interprovinciale francophone en recherche au Canada, et de voir s'élargir le programme novateur que nous avons mis en place. Nous sommes confiants que le rapprochement que l'ancien programme a permis entre les chercheurs et chercheuses du Québec et du Nouveau-Brunswick se développera désormais entre les chercheurs et chercheuses de diverses communautés francophones au pays », indique Glen Savoie, ministre de la Francophonie du Nouveau-Brunswick.

« Ce programme soutiendra le rapprochement des francophonies canadiennes, en créant des collaborations entre des chercheurs et chercheuses d'expression française de diverses générations et provinces canadiennes, tout en répondant à des besoins criants exprimés par ceux et celles qui travaillent en français, particulièrement en contexte minoritaire », déclare la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel.

« Deux besoins émis par notre communauté seront dorénavant comblés, se réjouit la présidente de l'Acfas, Lyne Sauvageau. Nos membres de la relève nous ont indiqué recevoir peu d'offres de mobilité francophone en recherche au Canada, alors que les professeurs francophones travaillant en contexte minoritaire ont manifesté leur souhait d'accueillir des stagiaires d'expression française venant d'autres provinces canadiennes afin de les épauler dans leurs recherches. Cette dynamique est cruciale pour que ces professeurs puissent faire des sciences en français, et le nouveau programme les aidera grandement en ce sens. »

Pour connaître les modalités du programme, nous vous invitons à consulter cette page Internet : https://www.acfas.ca/soutien/cooperationenrecherche. Le premier appel à projets est en cours, et les candidatures sont acceptées jusqu'au 20 avril 2021.

