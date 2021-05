Lancement du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie!

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, dans le cadre de la Grande Rencontre 2021, regroupant l'ensemble des chambres de commerce du Québec et de nombreuses autres chambres de commerce francophones au Canada, organisée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), que la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Mme Sonia LeBel, le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, M. Victor Fedeli, et la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Mme Caroline Mulroney, ont annoncé la création du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Fruit de la collaboration de la FCCQ et de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA), cette toute nouvelle récompense vise à reconnaître l'excellence d'entreprises francophones qui se sont démarquées à l'échelle interprovinciale par leur contribution significative dans l'accroissement des échanges entre le Québec et l'Ontario.

Cette initiative s'adresse spécifiquement aux petites et moyennes entreprises francophones dont le siège social se trouve dans l'une des deux provinces. Pour poser leur candidature, les entreprises doivent s'être démarquées en matière d'exportation vers l'une ou l'autre des provinces, en ayant la francophonie à cœur dans leurs échanges.

Les entreprises pourront déposer une candidature au Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie à compter du 21 juin. Les entreprises finalistes présentant une stratégie d'exportation audacieuse et remarquable seront annoncées le 14 octobre 2021. À l'issue du processus de sélection, deux entreprises lauréates se verront remettre un prix de 10 000 $ dans le cadre du volet francophone du Toronto Global Forum, le 8 novembre 2021.

« Depuis toujours, le Québec et l'Ontario entretiennent des liens commerciaux étroits essentiels au développement économique de nos territoires respectifs. Le Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie reconnaît non seulement les échanges interprovinciaux fructueux entre nos deux provinces, mais il vise également à mettre à l'honneur la langue française dans les relations économiques. C'est donc une occasion exceptionnelle de faire briller les bonnes pratiques en la matière pour favoriser le commerce interprovincial et la diversification des marchés, par l'entremise de la francophonie! »

- Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« La FGA se réjouit de la création du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, un signal fort lancé par les gouvernements ontarien et québécois quant à l'importance de la francophonie dans le développement des affaires et du commerce interprovincial. La FGA compte s'impliquer activement avec ses partenaires, notamment la FCCQ, pour faire de cette initiative une réussite. »

- Dominic Mailloux, président de la FGA.

« Je suis très heureuse d'annoncer la création du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, qui contribuera certainement à dynamiser les échanges entre les milieux entrepreneuriaux francophones du Québec et de l'Ontario. Le lancement de ce prix est une belle occasion d'encourager l'excellence et le profil innovateur d'entreprises et de renforcer un lien économique et culturel essentiel. J'espère que les candidatures seront reçues en grand nombre! »

- Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec.

« En plus de la santé et de la sécurité de nos communautés, veiller à ce que l'Ontario soit ouvert aux affaires est une priorité absolue pour notre gouvernement, et cela signifie créer un environnement où nos entreprises sont encouragées à accroître leur capacité d'exportation à l'intérieur de nos frontières et au-delà. Certaines des meilleures entreprises du Canada se trouvent en Ontario et au Québec, où des liens économiques étroits et un climat d'affaires hautement collaboratif prévalent. Le nouveau Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie célébrera et fera la promotion de l'excellence dans le milieu des affaires francophone et encouragera l'accroissement du commerce interprovincial. »

- Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce.

« La Francophonie commune du Québec et de l'Ontario est un atout économique considérable et ce prix renforcera les liens qui unissent nos deux provinces. De plus, la création d'un tel programme de reconnaissance s'inscrit parfaitement dans la vision de notre gouvernement à mettre en valeur le potentiel économique exceptionnel de la francophonie ontarienne en appuyant les entreprises et les entrepreneurs francophones. »

- Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario (FGA)

La Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario soutient, représente et fait progresser les intérêts de ses membres et des acteurs économiques afin de mettre pleinement en valeur la francophonie en affaires, grâce à un travail d'élaboration de politiques fondé sur des principes, des services aux entreprises ingénieux et des activités innovantes axées sur le développement des marchés commerciaux francophones.

