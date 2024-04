Lancement du premier appel de 2024 - Programme de Bourses d'excellence de l'AJIQ

MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Dans le but de soutenir le journalisme indépendant, l'Association des Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ) lance le premier appel de son programme de Bourses d'excellence pour l'année 2024, ce 12 avril. Jusqu'au 3 mai prochain, les journalistes indépendant.es membres de l'AJIQ (ou qui le deviendront) peuvent déposer leur dossier de candidature au Secrétariat des Bourses d'excellence après avoir bien lu et compris les conditions énumérées ici.

Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.

Pour cet appel, un montant de 55 000$ sera à partager, selon des critères précis, parmi ceux et celles dont les dossiers seront retenus par le jury. À noter que le maximum qui peut être demandé par un candidat pour la réalisation de son projet est de 10 000$.

Le jury est composé de madame Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; madame Diana Gonzalez, journaliste-reporter à Radio-Canada; monsieur Pierre Sormany, également journaliste de longue date, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et monsieur Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse.

Ces Bourses d'excellence visent à favoriser les travailleurs autonomes par la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada tout en leur permettant d'obtenir des frais de recherche pour la durée de la réalisation de leur projet. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias québécois. Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipes. Les formats acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado ou télé.

La mise en œuvre de la deuxième année de ce programme est rendue possible grâce à l'octroi renouvelé d'une aide financière par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui souhaite ainsi soutenir les journalistes indépendant.es tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec.

Pour participer, les candidat.es doivent faire parvenir au Secrétariat des Bourses d'excellence de l'AJIQ un dossier de candidature au plus tard le 3 mai prochain, 23h59 (voir le site Web de l'AJIQ pour plus de renseignements). Les demandes de renseignements doivent également être acheminées à la même adresse courriel, soit : [email protected]

À noter que les dossiers lacunaires ne seront pas considérés.

Différents critères retiendront l'attention du jury dont l'expérience du candidat, sa motivation, la clarté de la description et de l'angle du reportage, la qualité de la prérecherche, la pertinence et l'originalité du sujet, l'intérêt public du sujet, la pertinence des intervenants à rencontrer, etc.

Fondée à Montréal en 1988, l'Association des Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ) défend l'indépendance des journalistes face aux pressions économiques et politiques qui s'exercent sur le métier et elle participe, par ses actions et son discours public, au renouvellement des perspectives sur le journalisme indépendant et à l'évolution des pratiques journalistiques contemporaines.

Le prochain appel aura lieu du 30 août au 13 septembre prochain.

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Renseignements: Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des Journalistes Indépendants du Québec (AJIQ), [email protected], 514 385-4867, 418 857-2908