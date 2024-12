Bourses d'excellence de l'AJIQ - Neuf boursiers se partagent 60 000 $

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Neuf membres de l'AJIQ sont récipiendaires d'une bourse d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) à l'occasion du troisième appel de l'année en cours. Il s'agit des journalistes indépendants-tes suivants-tes : Maïté Belmir, Lysbertte Cerné, Miriane Demers-Lemay, Julien Lamoureux, Pierre Lussier, Martin Patenaude-Monette, Catherine Pelchat et Maude Pétel-Légaré. Les neuf boursiers se partagent 60 000 $ pour la réalisation de leurs reportages respectifs alors que neuf dossiers ont été présentés à l'occasion de cet appel. Pour 2025, un appel est déjà prévu en mars prochain.

Programme exceptionnel

Rappelons que le programme de bourses d'excellence de l'AJIQ offre aux boursiers gagnants -fait exceptionnel- de bénéficier de frais de recherche pour leur reportage, pouvant aller jusqu'à 1 000 $ par semaine, pour deux semaines, outre les frais de transport, d'hébergement et de repas.

Cette particularité permet aux boursiers -travailleurs autonomes de leur état et sans revenu fixe-- de réaliser des reportages exhaustifs sur d'intéressants sujets qui nécessitent plus de recherche et de déplacements. Un candidat peut soumettre un projet de reportage pour un montant maximal de 10000 $. Une fois devenu boursier, les candidats ont six mois pour réaliser leur reportage, à moins de circonstances exceptionnelles. Un boursier peut désormais obtenir une seule bourse par année civile; le Comité désirant ainsi donner la chance à plus de candidats-tes en cours d'année.

Jury et excellence des dossiers

Le jury -que nous remercions pour leur précieuse collaboration- était composé de Mesdames Carole Beaulieu, journaliste de longue date, ex-rédactrice en chef et éditrice du magazine L'actualité; Diana Gonzalez, journaliste-reporter à la radio de Radio-Canada; et de Messieurs Pierre Sormany, également journaliste de longue date, ex-directeur des enquêtes à Radio-Canada; et Pascal Lapointe, rédacteur en chef de l'Agence Science-Presse. Le Comité des bourses d'excellence les remercie et souligne leur grande disponibilité.

Concernant les dossiers des candidats, au nom des membres du jury, Carole Beaulieu a déclaré: « Cet appel a suscité bon nombre de candidatures intéressantes et des promesses de diffusion issues de médias variés. Le jury s'en réjouit. Des candidats qui n'avaient pu recevoir de bourses lors d'appels précédant ont bonifié leur dossier et ont récolté cette fois l'accord du jury.»

Rappelons que les bourses d'excellence de l'AJIQ visent à favoriser par les journalistes indépendants la production de reportages portant sur des thèmes d'intérêt général concernant le Québec et/ou le Canada. Les reportages produits par les boursiers sont destinés à être publiés ou diffusés dans les médias québécois. Les projets de reportage soumis peuvent être réalisés individuellement ou en équipes. Les formats acceptés incluent la presse écrite, Web, multimédia, radio, balado, télé, bande dessinée documentaire.

On peut prendre connaissance de la liste des récipiendaires et des reportages publiés en 2023 et 2024 par les boursiers depuis la création du programme des bourses d'excellence en 2023 sur le site de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ).

À l'heure où le nombre de médias diminue chaque année (et donc que se restreignent aussi pour les journalistes indépendants les possibilités de publier le fruit de leurs travaux et de gagner leur vie) et alors que les cachets n'ont pas été augmentés depuis longtemps, cet apport est précieux pour un journaliste indépendant. Les Bourses d'excellence offrent également un apport précieux à plusieurs rédacteurs en chef de médias du Québec. En effet, plusieurs d'entre eux ont une salle de rédaction réduite et travaillent essentiellement avec des journalistes indépendants et des collaborateurs externes.

Rappelons que ce programme est rendu possible grâce à l'octroi renouvelé d'une aide financière par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) qui souhaite ainsi soutenir les journalistes indépendant.es tout en favorisant la diversification et la qualité de l'offre d'information locale et régionale au Québec. Avec l'argent résiduel, l'AJIQ lancera un appel supplémentaire en mars 2025. Au cours des mois suivants, le programme sera en pause pour quelque temps.

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Source et renseignements : Christiane Dupont, coordonnatrice, Bourses d'excellence de l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) - [email protected], NDDN : 418 857-2908, Cell. : 514 385-4867