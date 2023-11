HOVERAir X1 est une caméra aérienne autonome de poche faisant appel à l'intelligence artificielle pour suivre son sujet (aucun contrôleur difficile à manipuler n'est requis)

CUPERTINO, Californie, le 20 nov. 2023 /CNW/ -- Zero Zero, chef de file des appareils pilotés par l'IA avec une vision machine avancée, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de la disponibilité de ses produits sur Amazon avec le lancement de boutiques officielles sur Amazon Canada et Amazon Australie . Dans le cadre du lancement, la caméra aérienne autonome de poche de l'entreprise, HOVERAir X1, sera lancé sur de nouveaux marchés juste à temps pour la période des Fêtes.

Le HOVERAir X1, votre photographe personnel pour Noël et au-delà. Le HOVERAir X1, photographe aérien pour tous.

Le HOVERAir X1 (surnommé le « photographe volant personnel ») offre un fonctionnement simple et convivial, sans recours à une application ou à un contrôleur. Cinq trajectoires de vol préprogrammées - Hover, Follow, Zoom Out, Orbit et Bird's Eye - peuvent être sélectionnées en appuyant simplement sur un bouton de l'appareil. Les modes avancés comprennent la fonction Dolly Track qui suit l'utilisateur depuis l'avant et la fonction Snapshot qui détecte automatiquement le moment idéal pour saisir une image. La marque améliore régulièrement les capacités du drone. À titre d'exemple, la fonction Vertical Shooting lancée récemment permet de réaliser des portraits vidéo optimisés pour les médias sociaux.

L'expansion mondiale de Zero Zero a pris de l'ampleur grâce à une campagne Indiegogo réussie qui a attiré plus de 5 000 bailleurs de fonds et obtenu un financement de 1,8 million de dollars US. De plus, la boutique Amazon aux États-Unis de l'entreprise, lancé en octobre 2023, se classe maintenant parmi les deux premières nouveautés.

« Zero Zero a toujours été un pionnier dans le concept de "caméra aérienne autonome", et le X1 est notre nouvel ajout aux produits conçus pour accompagner nos utilisateurs », a déclaré MQ Wang, fondateur et chef de la direction de Zero Zero. « Le HOVERAir X1 combine une technologie de pointe et une quête incessante de l'expérience utilisateur la plus efficace et naturaliste possible, permettant aux utilisateurs de documenter leur vie de façon transparente et unique. Il s'agit de la première étape vers notre objectif de créer votre photographe volant personnel ».

Pesant à peine 125 g, l'appareil léger offre un cycle de lancement et d'atterrissage rapide de trois secondes. Avec la sécurité de l'utilisateur à l'esprit, sa conception unique garantit un déploiement rapide et un retour en toute sécurité à la main de l'utilisateur grâce à un design protecteur. La conception pliable rend l'appareil incroyablement portable.

Le HOVERAir X1 offre des vitesses de suivi exceptionnelles de plus de 24 km/h. La précision de son emplacement par point central provient de la technologie d'odométrie inertielle visuelle (VIO) combinée à un système d'altitude laser ToF, assurant des transitions intérieures-extérieures sans faille. Les cinéphiles apprécieront les options d'enregistrement haute définition du HOVERAir X1 allant de 2,7 K à 30 images/s à 1 080P HDR. De plus, il présente des caractéristiques comme le mode prise de vue en rafale et la stabilisation hybride. Le chargement se fait sans heurt par USB-C, et la conception du drone assure un accès facile aux ports. Les utilisateurs peuvent transférer directement des fichiers du stockage de 32 Go par USB-C ou sans fil vers leur téléphone.

Du 17 au 27 novembre, le HOVERAir X1 sera disponible pour un prix spécial du Vendredi fou de 519 $ CA (PDSF : 649 $ CA) sur Amazon Canada et 639 $ AU (PDSF : 799 $ AU) en Australie.

