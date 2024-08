Le HOVERAir X1 PRO et le HOVERAir X1 PROMAX présentent des caractéristiques de pointe et des caractéristiques axées sur l'action pour une création vidéo professionnelle sans effort

CUPERTINO, Californie, 26 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Zero Zero Robotics, une entreprise technologique pionnière dans le domaine des appareils intelligents, est ravie d'annoncer le lancement de sa campagne de financement participatif pour HOVERAir X1 PRO et HOVERAir X1 PROMAX. En tant que caméras aériennes parmi les premières et les plus avancées, ces appareils élèvent la vidéographie aérienne vers de nouveaux sommets, redéfinissant l'expérience pour les amateurs de sport et les créateurs de contenu professionnels. À partir de 9 h HAP le 26 août 2024 sur Indiegogo, les caméras sont offertes pour un prix spécial privilégié à durée limitée de 399 $ US pour X1 PRO (PDSF de 499 $) et de 599 $ US pour X1 PROMAX (PDSF de 699 $).

HOVERAir X1 PRO et PROMAX, caméra aérienne pour les professionnels HOVERAir X1 PRO et PROMAX - Première caméra aérienne 8K au monde

S'appuyant sur la conception compacte et pliable et l'expérience sans manette de la série HOVERAir X1, le X1 PRO et le X1 PROMAX présentent des progrès importants dans la technologie des caméras et les performances de vol. Le X1 PROMAX capture une vidéo époustouflante de 8K/30 images par seconde avec un capteur CMOS de 1/1,3 po et des lentilles personnalisées à 7 couches, offrant 14 arrêts de portée dynamique et un champ de vision de 107 degrés, idéal pour la création de contenu professionnel. Le X1 PRO offre une vidéo 4K/60 images par seconde de haute qualité avec un champ de vision de 104 degrés, les deux modèles prenant en charge des filtres neutres personnalisables pour toutes les conditions d'éclairage.

Ces caméras sont légères à 191,5 g (X1 PRO) et 192,5 g (X1 PROMAX), avec un cadre durable HEMMC (matériau hyperélastique) avec une durabilité exceptionnelle. Avec une vitesse de suivi maximale de 26 mi/h (42 km/h) et une résistance au vent de niveau 5, l'algorithme avancé d'IA assure un suivi fiable des personnes même à des rafales de 37 mi/h (60 km/h). Les caméras offrent 16 minutes de temps de vol, une hauteur maximale de 120 mètres, et peuvent fonctionner à des températures aussi basses que -4 ºF (-20 ºC) avec la batterie Thermo Smart. Le X1 PRO comprend des capteurs de proximité arrière pour la détection active des collisions, tandis que le X1 PROMAX améliore la sécurité grâce à un capteur de vision informatique supplémentaire. Les appareils peuvent également survoler n'importe quel terrain, y compris l'eau, la neige et les falaises. Prêts à tourner en moins de trois secondes, les deux modèles sont dotés de commandes intuitives, d'un stockage extensible suffisant et d'un accès à plus de 10 modes de vol personnalisables au moyen de l'application complémentaire, qui prend en charge les téléchargements rapides jusqu'à 1,2 Gbps avec Wi-Fi 6.

Conçues pour les sports de neige et le cyclisme, les deux caméras offrent des accessoires en option comme la balise Beacon pour le suivi précis et la vidéo en temps réel, des contrôleurs polyvalents à une ou deux mains, et un boîtier d'alimentation qui ajoute 40 minutes de temps de vol, même à -4 °F.

« Notre objectif avec les modèles X1 PRO et X1 PROMAX est de créer le compagnon parfait pour l'aventurier solo le plus audacieux afin de documenter des moments épiques et uniques, a déclaré MQ Wang, fondateur et chef de la direction de Zero Zero Robotics. Nous avons combiné une technologie de caméra de pointe à des performances de vol avancées axées sur l'IA pour créer des outils qui permettent aux créateurs de saisir du contenu époustouflant de qualité professionnelle partout, dans n'importe quel environnement. »

La campagne de financement participatif est lancée parallèlement au nouveau programme de garantie d'expédition d'Indiegogo, avec Zero Zero Robotics comme premier partenaire. Conçu pour améliorer la confiance et la fiabilité, le programme sur invitation seulement est offert à certains propriétaires de campagne qui ont fait leurs preuves en matière de financement participatif sur Indiegogo et qui lancent une campagne avec des produits qui en sont déjà aux dernières étapes de fabrication. L'insigne de garantie d'expédition représente une promesse que le participant à la campagne expédiera dans un délai précis comme promis, ou que les commanditaires sont admissibles à un remboursement complet.

« Indiegogo se consacre à stimuler l'innovation et à assurer le succès de nos participants à la campagne tout en protégeant les intérêts de nos commanditaires, a déclaré Becky Center, chef de la direction d'Indiegogo. Le programme de garantie d'expédition représente une étape importante dans notre engagement à favoriser la confiance au sein de la communauté du financement participatif. En garantissant que les commanditaires recevront leurs produits ou leur remboursement, nous améliorons l'expérience globale de financement participatif et encourageons un plus grand nombre de personnes à soutenir des projets novateurs. »

« Nous sommes ravis de retourner à Indiegogo et honorés de faire partie du programme de garantie d'expédition, poursuit M. Wang. Le soutien incroyable de nos commanditaires en 2023 a alimenté notre innovation pour le HOVERAir X1 PRO cette année. Nous avons confiance en notre capacité d'expédier à temps, en veillant à ce que les commanditaires puissent nous soutenir en toute tranquillité d'esprit. »

À propos de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics, a été cofondée en 2014 par MQ Wang et Tony Zhang, détenant tous deux un doctorat de Stanford. Zero Zero se spécialise dans la technologie d'IA intégrée pour créer des appareils intelligents caractérisés par la vision automatique et des systèmes de contrôle de haute précision. Les membres de l'équipe de Zero Zero sont des rêveurs, des ingénieurs, des inventeurs et des bâtisseurs issus des meilleures universités et institutions de recherche du monde entier. Ses investisseurs comprennent IDG, ZhenFund et d'autres grands investisseurs américains. Zero Zero détient plus de 140 brevets de base et a été le pionnier de nouvelles technologies, comme la conception d'hélices portatives entièrement fermées et la conception bi-coptère.

