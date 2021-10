Le Groupe TMX lance un système d'enchère de clôture amélioré, la référence incontournable pour ce qui est des cours de clôture des actions sur les marchés canadiens

TORONTO, le 18 oct. 2021 /CNW/ - Le Groupe TMX a lancé aujourd'hui le nouveau système d'ordres au dernier cours (ODC) de la TSX conçu pour répondre aux besoins des investisseurs à la recherche de liquidité et d'opérations sur valeurs au cours de clôture. Les nouvelles fonctionnalités du système d'ODC amélioré visent à offrir aux clients une expérience de négociation bonifiée et à produire des avantages pour l'écosystème global des marchés financiers canadiens en déterminant plus efficacement l'évaluation du cours de fin de journée des titres inscrits admissibles à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV).

« Nous sommes fiers de lancer le nouveau système d'ODC de la TSX amélioré, une réponse adaptative aux besoins du secteur et une véritable avancée en ce qui concerne le maintien de marchés canadiens transparents, liquides et concurrentiels à l'échelle internationale, a déclaré Rizwan Awan, président, Négociation d'actions, et chef des Marchés TMX, Produits et services, Groupe TMX. Le modèle bonifié et modernisé du système d'ODC de la TSX est le résultat de deux années de travail dévoué de notre équipe, en étroite collaboration avec un large éventail de participants de notre communauté de clients. Nous sommes confiants que les nouvelles fonctionnalités procureront de réels avantages de longue durée. »

Lancé en 2004, le système d'ODC de la TSX exécute un marché au fixage électronique qui offre un accès et des possibilités équitables aux investisseurs à la recherche de liquidité et d'opérations sur valeurs au cours de clôture. Le système d'ODC de la TSX joue également un rôle essentiel dans les marchés canadiens en établissant le cours de clôture des émissions inscrites admissibles avec efficacité et précision.

Le nouveau système d'ODC de la TSX implique trois modifications générales qui portent respectivement sur la transparence, l'harmonisation avec les marchés à l'échelle mondiale et la constance d'exécution :

Renforcement de la transparence par l'enrichissement du contenu des messages relatifs au déséquilibre et par l'augmentation de la fréquence des communications Nouvelle période relative au déséquilibre des ODC s'alignant sur celle des modèles employés à l'échelle mondiale Période de gel supplémentaire des ODC destinée à atténuer les effets de la volatilité et à prévenir les fluctuations inattendues des cours et des déséquilibres

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le tsx.com/new-moc.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto , la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport , qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

