« Le nouveau système de casiers de ramassage des magasins RONA et Réno-Dépôt est une solution gagnante pour tout le monde », a souligné Isabelle Laliberté, vice-présidente régionale, Magasins chez Lowe's Canada. « Il aidera les clients à obtenir ce dont ils ont besoin de façon pratique, sécuritaire et simple, tout en permettant aux associé(e)s de RONA et de Réno-Dépôt de se concentrer davantage sur l'expérience en magasin et sur d'autres secteurs clés qui nécessitent leur expertise. Nous sommes ravis de donner vie à des idées novatrices comme celle-ci pour l'ensemble de notre réseau. »

« Alors que les gens partout au pays se sont tournés massivement vers les achats en ligne au cours de la dernière année, il est devenu de plus en plus important pour nous de leur fournir un moyen rapide et facile de récupérer leurs commandes à leur magasin local, sans qu'ils aient à attendre en ligne au comptoir du service à la clientèle », a expliqué Tony Cioffi, vice-président principal, Magasins chez Lowe's Canada. « Améliorer nos processus d'affaires et notre façon de servir la population canadienne est une priorité constante chez Lowe's Canada, et le temps pressait dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, où chaque personne cherchait à réduire au maximum ses contacts. Nos équipes TI et Opérations ont fait preuve d'une collaboration exceptionnelle pour mener ce projet à terme et pour permettre à nos clients d'avoir accès à cette solution de ramassage automatisée rapidement. »

Au total, 104 magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt offriront le service de ramassage autonome d'ici la fin du printemps 2021. Une fois que la phase de déploiement initiale sera terminée, Lowe's Canada ajoutera d'autres magasins corporatifs au programme et, afin d'harmoniser l'expérience client dans l'ensemble de son réseau, offrira du soutien aux marchands affiliés RONA qui souhaitent installer cette solution dans leurs magasins.

Lowe's Canada embauche

Toujours dans le cadre de ses efforts visant à améliorer continuellement l'expérience de magasinage des clients, Lowe's Canada cherche à pourvoir certains postes dans son centre de distribution de Boucherville, ainsi que dans ses magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt. Les postes à pourvoir dans les magasins incluent des rôles au service à la clientèle, aux caisses, aux ventes, à la cour à bois et au sein de l'équipe de nuit. Les personnes qui souhaitent se joindre à la grande famille Lowe's Canada afin d'aider les Québécois et Québécoises à réaliser leurs projets de rénovation résidentielle peuvent se présenter à leur magasin local et demander à rencontrer un(e) membre de l'équipe de recrutement, ou encore visiter la page Web lowescanada.ca/fr/carrieres pour commencer un processus de recrutement virtuel.

