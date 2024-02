Lancement du nouveau PRIX PROPULSION en arts du cirque

MONTRÉAL, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal et En Piste, regroupement national des arts du cirque ont le grand plaisir d'annoncer le lancement d'un tout nouveau prix en arts du cirque, intitulé Propulsion. Ce prix récompense un ou une artiste, une travailleuse ou un travailleur culturel, un collectif ou un organisme qui a participé au renouvellement ainsi qu'à l'enrichissement de la discipline par des contributions novatrices et audacieuses, participant à la vitalité artistique montréalaise au cours de l'année 2023. Une bourse de 10 000 $ offerte par le Conseil accompagnera cette distinction.

L'appel de candidatures est maintenant ouvert et se clôturera le 3 avril 2024. L'évaluation des candidatures, faite par un jury composé de professionnel•le•s reconnu•e•s en arts du cirque, reposera sur la qualité et la pertinence de la contribution ou de la réalisation artistique et son incidence autant sur le secteur des arts du cirque que sur le parcours professionnel du ou de la candidat•e. La remise du prix aura lieu à la TOHU dans le cadre de la 15e édition du Festival Montréal Complètement Cirque.

