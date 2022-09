Un investissement vert de plus de 450 M$

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Montoni, en partenariat avec Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) au nom de certains de ses clients, et un autre régime de retraite institutionnel, a lancé aujourd'hui, à l'occasion de la première pelletée de terre, le futur campus industriel Écoparc visant une double certification : la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) v4 pour Noyau et Enveloppe niveau Or et les Normes du bâtiment à carbone zéro (BCZ) du Conseil du bâtiment durable du Canada. Localisés dans l'Écoparc industriel de Saint-Bruno-de-Montarville, les deux bâtiments d'une superficie de 1,6 M de pieds carrés représentent un investissement majeur de plus de 450 M$. Le futur campus industriel aura des retombées considérables pour la ville, avec la création d'environ 2000 emplois à terme. L'achèvement des travaux est prévu en 2024.

Ce projet d'envergure, en raison de la double certification, permettra de réduire de plus de 50 % les émissions de gaz à effet de serre (GES). Stratégiquement situé près de l'autoroute 30 et la route 116, deux axes routiers importants dans la chaîne logistique en Amérique du Nord, le futur campus industriel bénéficiera d'une localisation idéale pour optimiser les opérations commerciales des industries qui s'y établiront.

Une vision partagée du développement durable

Les partenaires du projet ont des valeurs communes pour le développement durable du site. C'est en ce sens qu'ils visent les plus hautes normes canadiennes en matière de bâtiment durable pour avoir un plus faible impact sur l'environnement, tout en maximisant les retombées positives pour la population de Saint-Bruno-de-Montarville.

Les caractéristiques de la Norme BCZ-Design ont été prise en compte dès la conception pour atteindre les objectifs d'un bilan carbone zéro des bâtiments, à savoir entre autres un design écoénergétique du bâtiment avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit, et la réduction du carbone intrinsèque des matériaux de construction. De plus, le projet visera la norme BCZ-Performance une fois en opération, afin de réduire toutes les émissions de carbone associées à l'exploitation du bâtiment. La compensation des émissions de GES annuelles dues au carbone opérationnel des bâtiments va permettre de s'assurer d'une exploitation des bâtiments sans impact pour le climat.

Citations

« Nous sommes fiers d'avoir l'opportunité de participer au développement durable de l'Écoparc de Saint-Bruno-de-Montarville. C'est un site unique dont les terrains, stratégiquement situés, viendront répondre à la demande actuelle des industries au sein de nos bâtiments verts. Toujours soucieux de développer des bâtiments les plus écoresponsables et les plus innovants de l'industrie, nous nous engageons également à réaliser ce projet en contribuant à la pérennité et à la vitalité du milieu dans lequel nous nous insérons. » - Dario Montoni, président, Groupe Montoni

« La Ville est fière de collaborer avec une équipe motivée à poursuivre la vision de développement durable que nous avons pour l'Écoparc industriel de notre région. L'achèvement de ces nouvelles installations à la fine pointe de l'innovation environnementale dans ce secteur industriel contribuera à rendre ce milieu dynamique et stimulant pour les entreprises qui s'y établiront et aussi pour les travailleuses et travailleurs qui viendront y œuvrer. » - Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville.

«L'investissement d'AIMCO dans cet écoparc industriel répond à nos objectifs ESG, tout en s'alignant sur la performance des investissements à long terme pour le compte de nos clients. »-- Paul Mouchakkaa, chef du département immobilier, AIMCo

