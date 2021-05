Cycle Momentum et Hydro-Québec lancent aujourd'hui un appel de candidatures à l'écosystème des entreprises agroalimentaires. Ces deux sociétés sont à la recherche d'entreprises en démarrage et de PME qui proposent des technologies innovantes visant le domaine de l'agriculture en serre : systèmes de gestion d'énergie, d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de récupération de chaleur, d'irrigation, de contrôle d'humidité, etc. La date limite pour poser sa candidature est le 2 juillet 2021. Pour en savoir plus, consultez le site Web innovationserres.ca .

Les entreprises sélectionnées bénéficieront de l'accompagnement de Cycle Momentum et d'Hydro-Québec dans le développement et la mise en place de leur solution. Elles auront également la possibilité de mettre sur pied un projet pilote directement auprès de producteurs en serres.

De plus, le Ministère de l'économie et de l'innovation du Québec soutiendra les entreprises sélectionnées au terme du processus par le biais du programme Appui aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance - Primo-adoptants. Le programme est associé à une contribution financière du gouvernement du Québec pouvant atteindre jusqu'à 50 000 $ par entreprise ou 50 % des dépenses admissibles, versée à l'entreprise en démarrage pour permettre la réalisation de projets pilotes. Les entreprises devront respecter les critères d'admissibilité au programme.

Pour en savoir plus sur les critères, objectifs et avantages du Défi innovation ouverte : serres, participez au webinaire dans le cadre de la Semaine de l'économie verte le 19 mai prochain.

Le Défi innovation ouverte : serres est présenté par Hydro-Québec et Cycle Momentum, avec la collaboration d'Écotech Québec, de la Zone Agtech et de Bonjour Startup Montréal.

« Dans le cadre de la relance économique, le gouvernement du Québec a récemment dévoilé la Stratégie de croissance des serres 2020-2025 qui vise une plus grande autonomie alimentaire au Québec. L'initiative de Cycle Momentum et d'Hydro-Québec contribue concrètement à cette vision par le déploiement de technologies innovantes et propres qui créent de la richesse et permettent à nos entreprises serricoles d'améliorer leur efficacité énergétique et de réduire les gaz à effet de serre.» - Jonatan Julien, Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Gouvernement du Québec.

« Au cours des dernières années, l'autonomie alimentaire est devenue une question importante pour la société québécoise. Le Défi nous permettra de stimuler l'innovation dans le secteur de la serriculture au Québec et ainsi de répondre à ces aspirations dans un contexte de transition énergétique. » -Simon Racicot-Daignault, président d'InnovHQ, filiale d'Hydro-Québec qui a été mise sur pied pour stimuler l'innovation et développer des occasions d'affaires afin d'accélérer la transition énergétique.

« Avec le Défi, nous avons l'occasion de catalyser l'innovation et le développement de technologies innovantes dans un secteur en pleine croissance, la serriculture. Pour ce faire, nous pouvons compter sur la collaboration d'Écotech Québec, de la Zone Agtech et de Bonjour Startup Montréal, qui participeront à promouvoir cette occasion d'affaires auprès des équipes entrepreneuriales talentueuses qui développent des technologies dans le domaine des serres. » -Patrick Gagné, président et chef de la direction de Cycle Momentum

À propos d'Hydro-Québec

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l'électricité. Elle est le plus grand producteur d'électricité du Canada et l'un des plus grands producteurs d'hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. L'entreprise exploite essentiellement des filières d'énergie renouvelable, et plus particulièrement la grande hydraulique. Ses établissements de recherche, collectivement appelés Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), font de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie, y compris l'efficacité énergétique et le stockage d'énergie. InnovHQ, filiale d'Hydro-Québec, a été mise sur pied pour stimuler l'innovation et développer des occasions d'affaires afin d'accélérer la transition énergétique.

Pour en savoir plus : hydroquebec.com

À propos de Cycle Momentum

Cycle Momentum (anciennement Accélérateur Ecofuel) offre des programmes d'accélération et d'innovation ouverte spécialisés dans le secteur des technologies propres. Fondée par Cycle Capital, Cycle Momentum offre aux entrepreneurs des ateliers de formation, des séances de réseautage et du mentorat, et collabore avec la grande entreprise afin de stimuler l'acquisition et l'intégration de technologies. Enfin, elle favorise le maillage entre investisseurs et entrepreneurs, pour favoriser l'essor des entreprises les plus prometteuses de l'écosystème des technologies propres.

Cycle Momentum peut compter sur l'appui financier de Transition énergétique Québec, du Fonds Vert, de Cycle Capital, de Fasken, de la Ville de Montréal et de ScaleAI. Cycle Momentum bénéficie également de la collaboration avec Ecotech Québec, Zone Agtech et Bonjour Startup Montréal. Cycle Momentum fait partie de la famille innovante Cycle Capital.

