SAINT-CONSTANT, QC, le 26 août 2022 /CNW/ - Les entreprises partout au Canada élaborent des façons moins polluantes de faire des affaires, non seulement pour réduire les émissions néfastes, mais aussi pour être plus résilientes et compétitives dans l'économie du 21e siècle.

Aujourd'hui, lors d'un événement à la cimenterie Lafarge Canada de St-Constant, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé le lancement du Défi carboneutre, une nouvelle initiative nationale volontaire pour les entreprises qui exercent des activités au Canada. Les entreprises qui participent au Défi s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre des plans crédibles et efficaces pour faire passer leurs installations et leurs activités à la carboneutralité d'ici 2050.

Le ministre Guilbeault a annoncé un certain nombre de participants fondateurs qui se sont joints au Défi carboneutre du Canada. L'Association canadienne du ciment a organisé l'événement et est l'une des 12 organisations canadiennes qui participant au Défi carboneutre à s'engager à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'industrie canadienne du ciment est un excellent exemple d'une industrie tout entière qui est en voie de passer à la carboneutralité, en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada.

La prise de mesures contre les changements climatiques doit être prise au sérieux, et c'est pourquoi la crédibilité et la responsabilité font partie intégrante de la conception du Défi carboneutre. Pour adhérer au programme et y rester, les entreprises doivent satisfaire des exigences minimales, produire des rapports d'étape annuels et mettre à jour leurs plans de carboneutralité tous les cinq ans. Les entreprises qui ne respectent pas ces exigences seront retirées du programme.

Les entreprises pourront profiter de conseils techniques, de meilleures pratiques, d'un réseau d'entreprises œuvrant dans un domaine semblable et de la possibilité de souligner leur engagement à atteindre la carboneutralité. Le Défi carboneutre comprend également différents niveaux de participation visant à encourager l'ambition et rendre compte des progrès en matière de planification de la carboneutralité. Les niveaux de participation commencent au niveau Bronze et vont jusqu'au niveau Diamant.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 récemment annoncé par le Canada met en évidence les mesures nécessaires pour réduire les émissions dans divers secteurs de l'économie. Les mesures prises par les entreprises afin de réduire leurs émissions viendront compléter les investissements et les mesures réglementaires que le gouvernement du Canada a mis en œuvre pour lutter contre les changements climatiques et renforcer l'économie propre du Canada.

Les entreprises intéressées à participer au Défi carboneutre peuvent en savoir plus en visitant le site Web du Défi carboneutre.

Citations

« Les entreprises qui planifient leur avenir peuvent d'ores et déjà constater qu'il est payant de faire partie de l'économie à faibles émissions de carbone du 21e siècle. Le Défi carboneutre est conçu pour inciter les entreprises, grandes et petites, à rendre leurs activités plus propres, et leur offre les outils et la reconnaissance nécessaires pour soutenir leurs efforts. Parallèlement, le Défi carboneutre s'appuiera sur de solides exigences en matière de production de rapports, afin de nous assurer que les entreprises respectent ses normes élevées. J'encourage les entreprises à étudier la possibilité d'y adhérer! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada est dans une position favorable pour devenir un chef de file mondial de l'économie carboneutre. En travaillant avec l'industrie, nous verrons les entreprises et les innovateurs canadiens introduire des technologies plus durables, créer plus d'emplois, favoriser une croissance accrue, et contribuer à faire un monde meilleur pour tous. Ensemble, nous pouvons créer un marché durable qui permettra d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et de faire progresser l'engagement qu'a pris le Canada en faveur d'une croissance propre. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le changement climatique est le défi le plus important de notre industrie. En traçant une voie crédible et transparente vers la carboneutralité, notre industrie poursuit son historique de leadership dans la construction du monde durable de demain. Nous sommes fiers d'être un participant fondateur du Défi carboneutre. C'est un exemple de plus de notre poursuite de partenariats proactifs avec les gouvernements, le secteur de la construction et la société civile pour soutenir la réduction de nos émissions de carbone jusqu'à 40 % d'ici 2030 et la carboneutralité d'ici 2050. »

- Adam Auer, président et chef de la direction, Association canadienne du ciment

Faits en bref

Voici les participants fondateurs au Défi carboneutre :

Aviva Canada BASF Canada Association canadienne du ciment (la cimenterie Ash Grove - une entreprise du groupe CRH, Federal White Cement Ltd., Lafarge Canada, Lehigh Hanson , St. Marys Cement - une entreprise de Votorantim Cimentos). CN Autorité aéroportuaire régionale d' Edmonton General Motors du Canada Autorité aéroportuaire du Grand Toronto Les Compagnies Loblaw Limitée Administration de l'aéroport international d' Ottawa Shell Canada Limitée Autorité aéroportuaire de Vancouver Woodfibre LNG Limited

Le Défi carboneutre s'inscrit dans la mouvance des initiatives mondiales de carboneutralité. Cette approche canadienne se veut alignée sur de nombreuses autres initiatives internationales de carboneutralité dans une optique de complémentarité. Citons notamment la campagne « Objectif zéro » des Nations Unies, dont l'objectif est d'accélérer la dynamique vers une économie décarbonisée et de parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

Les entreprises qui participent au Défi élaboreront un plan crédible et solide pour respecter l'engagement de carboneutralité. Ouvert à toutes les entreprises du Canada, le Défi carboneutre leur fournira un cadre, des conseils et une communauté de pairs pour les soutenir dans leur planification dans ce domaine.

Alors que plus de 120 pays partout dans le monde s'engagent rapidement dans la voie de la décarbonisation avec pour objectif la carboneutralité, il est essentiel que le monde des affaires soit le fer de lance du passage du Canada à une économie carboneutre. Ces entreprises savent qu'il est bon pour les affaires de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et qu'il s'agit en fait d'une attente d'un nombre croissant de leurs clients canadiens et internationaux.

