MONTRÉAL, le 30 sept. 2021 /CNW Telbec/ - En collaboration avec l'entreprise Uber, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer le lancement du concours Vert-Uber. Le but de ce concours est de mettre en lumière des entreprises québécoises qui ont mis en place des mesures ou des stratégies en matière de développement durable et de récompenser celle qui aura développé l'initiative la plus innovante en la matière au cours des deux dernières années.

Le prix Vert-Uber sera remis lors de la Journée économique de la FCCQ, Perspectives 2022, l'économie du Québec en pleine mutation, qui aura lieu le 16 novembre prochain. L'entreprise gagnante recevra une bourse de 20 000$. Tous les détails sont disponibles sur le site du concours et les entreprises intéressées à soumettre un projet peuvent s'inscrire jusqu'au vendredi 29 octobre 2021.

Le développement durable est au cœur des priorités de la FCCQ pour favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable. Le concours Vert-Uber vient s'ajouter aux différentes initiatives de la FCCQ pour encourager une économie plus verte. De son côté, Uber a dévoilé en septembre 2020 son plan pour lutter contre les changements climatiques. L'entreprise s'est engagée à poser des gestes concrets pour favoriser la transition vers une mobilité sans émission dans les grandes villes d'ici 2030 et dans le monde entier d'ici 2040.

« À travers son réseau de chambre de commerce présentes partout au Québec, la FCCQ est un témoin privilégié des différentes initiatives qui sont mises en place par nos PME. Nous sommes fiers de nous associer avec Uber afin de récompenser celle qui a fait preuve d'innovation pour améliorer son bilan environnemental et d'inspirer les autres entreprises à placer cet enjeu au cœur de leurs plans stratégiques », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Nous sommes tous conscients de l'importance de procéder à une transition écologique et de décarboner notre économie. Les entreprises qui réussiront le mieux sont celles qui se transformeront pour mieux saisir ces nouvelles opportunités. »

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte aux changements climatiques. En tant que plateforme de mobilité, il est de notre devoir de s'attaquer de manière plus agressive au défi des changements climatiques. Nous voulons faire notre part pour mieux reconstruire et développer une reprise verte. Ainsi, nous sommes heureux de nous associer avec la Fédération des chambres de commerce du Québec afin d'appuyer une entreprise d'ici qui innove en matière de développement durable », a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec.

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

