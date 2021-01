OTTAWA, ON, le 7 janv. 2021 /CNW/ - La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) est fière d'annoncer le lancement du concours « Étudier en enseignement, ça me parle! » dans le cadre de la campagne nationale « Enseigner, ça me parle! ».

Devant la pénurie d'enseignantes et enseignants la plus grave qu'ait connu le système éducatif francophone, la CTF/FCE souhaite apporter un appui moral et financier aux jeunes du Canada qui veulent faire carrière dans l'enseignement. À l'issue du concours « Étudier en enseignement, ça me parle! », elle remettra cinq bourses de 5 000 $ chacune.

« Pour commencer, l'enseignement est un métier extrêmement valorisant! Ensuite, en se donnant la chance de devenir membres du corps enseignant, les jeunes se donnent aussi la possibilité d'influencer positivement les prochaines générations de jeunes, au Canada et ailleurs. Ils joueront un rôle fondamental dans la vitalité et le renouvellement de nos communautés francophones », affirme Shelley L. Morse, présidente de la CTF/FCE.

Tous les étudiants et étudiantes inscrits dans une faculté d'éducation en langue française au Canada (hors Québec) sont admissibles. Le concours est ouvert jusqu'au 12 mars 2021 inclusivement, et les gagnantes et gagnants seront choisis le 19 mars 2021. Pour connaître les modalités du concours et participer, rendez-vous à https://www.cameparle.ca/a-ton-tour/.

Faits saillants

La campagne « Enseigner, ça me parle! » a été rendue possible grâce au financement de Patrimoine canadien dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante.

Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada .

SOURCE Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Renseignements: Contact avec les médias: Julie Savard-Shaw, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, [email protected], Cellulaire : 613-408-4658

Liens connexes

http://www.ctf-fce.ca