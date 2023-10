Lancement du cinquième appel à projets du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau

QUÉBEC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a lancé le cinquième appel à projets du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE) dans le but de favoriser une gestion plus optimale des ressources en eau, ainsi qu'une meilleure protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques.

Le PSREE s'adresse aux acteurs de l'eau du Québec identifiés comme responsables de la mise en œuvre d'une action découlant des plans directeurs de l'eau, tels que les établissements de recherche, d'enseignement et de santé, les municipalités, les organismes de bassins versants et d'autres organismes privés ou publics.

L'aide financière permettra de soutenir des projets dans quatre grands domaines d'action stratégique, soit les interventions terrain de protection et/ou de restauration, la sensibilisation et l'information, l'acquisition de connaissances, ainsi que les activités d'entretien et d'aménagement.

Les propositions de projets doivent être soumises d'ici le 3 novembre 2023.

Fait saillant :

Le PSREE découle plus précisément de la mesure 7.3.1, « Mettre en place un programme de soutien régional aux enjeux de l'eau », du plan d'action 2018-2023, qui sera poursuivie dans le deuxième plan d'action (2024-2028) de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030. Ce programme qui, à ce jour, a subventionné 75 projets correspondant à des investissements totalisant 5,2 millions de dollars, est renouvelé pour une cinquième fois depuis son lancement en 2018.

